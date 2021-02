Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Arrisca o Risco!

8 fev. | desenho e pintura | M/0

O Serviço Educativo da Casa da Arquitectura lança o Arrisca o Risco, um caderno de atividades baseado no desenho, que pode ser descarregado, impresso e usado pelos mais pequenos em casa. Para tirar um maior partido dos desenhos, imprima-os em papel de várias cores.

Treme-Treme ou um jogo para aprender sobre terramotos e tsunamis

9 fev. | jogo online | M/0

Com a ajuda das personagens Sunami e Terramota, os miúdos vão aprender de forma divertida conceitos sobre o risco sísmico. O que fazer antes, durante e depois? Prontos para jogar? O jogo “Treme-Treme” foi desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico.

Oficinas confinadas num mundo de marionetas

Oficina criativa online | 2ª a 6ª: 10h-12h, 14h-16h | M/4

As Oficinas Confinadas, desenvolvidas pelo Museu da Marioneta, são ateliês de construção de marionetas para diferentes idades. Organize-se, em família ou com amigos: todos, cada um a partir de sua casa, podem estar juntos nesta oficina. Faça uma marcação prévia.

A Cruzada das Crianças

11 fev. | leituras encenadas | M/6

Para celebrar o Carnaval há música, com a Playlist escolhida por Tiago Miranda, que começa a rodar no Spotify do LU.CA no dia 9 de fevereiro, e uma revolução em forma de livro, nas Leituras Encenadas, com Vicente Wallenstein e Raquel Oliveira, a partir da obra de Afonso Cruz, "A Cruzada das Crianças", disponível entre os dias 11 e 14 de fevereiro.

créditos: Vicente Wallenstein

A Cigarra e a Formiga com o Besouro e o Grilo

12 fev. | espetáculo online | M/3

No Reino dos Animais todos têm as suas funções: a Cigarra canta fados e canções antigas portuguesas, a Formiga é trabalhadora e está sempre atarefada, o Besouro é amigo de todos e o Grilo tem todas as respostas. Todos convivem em harmonia, mas quando um vírus estranho chega ao Reino durante o Inverno, todos os animais devem recolher-se nas suas casas para se protegerem. Termine a semana em beleza com este espetáculo online.

