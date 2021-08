Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões

Oficina de Pop-Ups debaixo de água



Oficina | 2 ago.: 14h-16h | Porto | M/3

Este verão, o Sea Life Porto apresenta uma agenda muito especial, elaborada a pensar em miúdos e graúdos, onde estes poderão aprender de forma divertida, através de workshops, oficinas, contos e muito mais. No dia 2 de agosto, o aquário dinamiza uma oficina de Pop-ups que vai ensinar os mais pequenos a dar vida aos desenhos, ao fazê-los saltar da folha.

Piquenique de histórias

Hora do Conto | 3 ago.: 14.30h-18h | Leiria | M/0

O Piquenique de Histórias convida os miúdos a estender as mantas e preparar cestos de piquenique com livros para leituras autónomas pelo Jardim da Almuinha. Localizado na zona da Nova Leiria, o Jardim da Almuinha Grande é um anfiteatro ao ar livre, um jardim infantil, um lago e uma zona de prado para utilização familiar e de todas as idades.

Monstra à solta no Porto

Sessão de Cinema | 4 ago.: 20.30h | Porto | M/12

A "MONSTRA à Solta" volta ao Porto, ao Saco Azul, com a apresentação de duas sessões para o mês de agosto. Os filmes escolhidos estiveram em competição no festival deste ano em Lisboa. Neste dia pode assistir a animações vindas de países como Canadá, Estónia, Índia, Japão, Noruega, Portugal e Reino Unido.

Anilhagem de aves

Oficina | 5 ago.: 9.15h | Lagos | M/6

Através da anilhagem sabe-se quais as rotas de migração que as aves usam, se as populações de determinada espécie estão a aumentar ou a diminuir e ainda prever o que pode acontecer a outras espécies abaixo e acima da cadeia alimentar. Através da iniciativa Circuitos Ciência Viva no Verão participe gratuitamente neste evento.

Encadernar de chinelos

Oficina | 6 ago.: 10h | Caxias | M/6

Nesta oficina, o objetivo é aprender a construir um livro, encadernando, com as próprias mãos. Cada participante irá aprender a usar as diferentes ferramentas e, assim, participar na produção da primeira edição do jornal comunitário À Beira d’Água.

