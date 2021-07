É verão e uma ida à praia é sempre um bom plano, seja para apanhar sol ou dar uns mergulhos refrescantes. Assim, a pensar nos miúdos e nos graúdos, as praias de Oeiras recebem uma rede de Bibliotecas de Praia que disponibiliza uma boa leitura com o pé na areia e uma longa programação de atividades.

À beira da água, a conhecer uma espécie muito peculiar ou a preparar um guião, marque na agenda as próximas oficinas e não deixe os miúdos de fora.

Oficinas à beira d'água

Num ciclo de várias oficinas, os participantes vão editar uma revista para se ler na praia, criada pelas pessoas que a frequentam. A revista vai recolher mapas que contam histórias, poemas, jogos e desenhos para colorir, da autoria de todas as pessoas que participaram nas oficinas.

No final do mês, uma edição de 200 exemplares da À Beira d’Água estará pronta a ser distribuída nas bibliotecas das praias do município de Oeiras.

Encadernar de chinelos

Nesta oficina, o objetivo é aprender a construir um livro, encadernando, com as próprias mãos, o número do jornal comunitário À Beira d’Água.

Cada participante irá aprender a usar as diferentes ferramentas e, assim, participar na produção desta primeira edição da revista.

Locais e datas

Praia de Caxias

6 ago.: 10h

Praia de Paço de Arcos

9 ago.: 10h

Praia da Torre

12 ago.: 10h

Praia de Santo Amaro

13 ago.: 10h

Mas que espécie é esta?

Plasticus maritimus é uma espécie muito peculiar, pode apresentar-se de todas as formas, cores e dimensões, e assim, consegue enganar outras espécies dos oceanos. Nesta oficina, crianças, a partir dos 6 anos, vão ser cientistas por um dia e investigar esta espécie numa gincana de atividades.

Locais e datas

Praia de Caxias

13 ago., 6 set.: 10h

Praia de Paço de Arcos

12 ago., 1 set.: 10h

Praia da Torre

11 ago., 2 set.: 10h

Praia de Santo Amaro

9, 30 ago., 3 set.: 10h

Para se inscrever nestas oficinas contacte o número 210 977 430 ou envie um email para sofia.pereira@oeiras.pt.

Continuar a aprender em casa

Em setembro, Oeiras continua a querer levar os mais jovens pelo mundo da leitura com uma oficina de guionismo online. Para aceder a esta atividade, basta ter acesso a um computador ou tablet onde seja possível abrir e editar ficheiros, ligação à Internet, microfone (obrigatório) e câmara (opcional) funcionais.

As sessões são síncronas e realizadas através da plataforma Zoom. A oficina é assegurada por um formador da Escrever Escrever. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia para os contactos marta.silva@oeiras.pt ou 210 977 430.

Escreve os filmes que tens na cabeça

Especialmente desenhada para jovens, dos 12 aos 17 anos, esta oficina de guionismo aborda as técnicas essenciais da narrativa cinematográfica: a arte de contar histórias no idioma das imagens, através do visionamento de excertos de filmes e exercícios escritos.

“Contar histórias: das imagens às palavras” é o tema de dia 6 de setembro, seguido, no dia 7, pelo “Ação é diferente de movimento”. Quarta-feira, dia 8, os miúdos vão aprender sobre “Conflito e clímax: a narrativa clássica” e, por fim, no dia 9, sobre “Personagens: protagonista versus antagonista”.

Bons mergulhos, sejam nas ondas do mar ou nas páginas de um romance!