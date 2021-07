Em todo o país, existem atividades, ATL, workshops, oficinas, ateliês e campos de férias para os miúdos desfrutarem de momentos inesquecíveis nos seus meses de férias. Todavia, descansar não significa parar de aprender, por isso, em contacto com a natureza, dentro ou fora de casa, num museu, com tecnologia, ou outras ofertas especiais, as férias dos seus filhos vão ser em grande!

Verão a surfar

Matosinhos | Até 10 set.: 9.30h-17.30h | 6-16

Na Surf Aventura as férias de verão são passadas com muito sol, praia e, claro, surf. Mas não só. Até 10 de setembro os miúdos podem contar com diversas atividades desportivas e lúdicas. Os programas semanais contam com atividades desportivas destinados a crianças e jovens com aulas de surf, skate, jogos e muita aventura.

Desporto por todo o lado

Espinho | Até 6 ago.: 8.30h-18h | 6-15

O Centro de Férias Desportivas N`Os Mochos, preparou um conjunto de atividades para as férias de verão na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho. Nestas férias os miúdos não têm desculpa para ficar parados. Espinho vai receber o verão com dezenas de atividades desportivas: rugby, skate, dança, surf, bodyboard, voleibol, andebol e muito mais.

Férias a cavalgar

Ílhavo | 19 jul. a 10 set. | M/6

Os Campos de Férias GQ Horses têm como princípio promover o desenvolvimento dos participantes em diversas vertentes, nomeadamente na capacidade de ter iniciativa, sentido de responsabilidade e criatividade. Aqui, garantem-se férias ativas e divertidas, baseadas na promoção de valores como: solidariedade, interajuda, cooperação, responsabilidade, criatividade, espírito de equipa, gosto pela natureza e pelo meio ambiente.

Em contacto com a natureza

Coimbra | Até 10 set.: 8h-20h | 3-17

Em Coimbra, o centro Vitamina Natureza recebe as crianças, de junho a setembro, para várias atividades durante as férias letivas. Trata-se de atividades de apoio às famílias em período não letivo, para que as crianças passem as férias num ambiente natural, com atividades desafiantes em contacto com a natureza.

A Magia dos Musicais

Lisboa | Até 20 ago., 2ª a 6ª.: 8.30h-17h | 7-15

A EDSAE, escola pioneira no ensino de Teatro Musical em Portugal, volta para mais um ano com um ATL de férias de Verão com oito semanas intensas. A EDSAE reconhece que a Arte tem um valor incalculável na educação e desenvolvimento equilibrado dos nossos filhos.

Férias com tecnologia

Lisboa | Até 10 set., 2.ª a 6.ª: 9h-19h | 7-16

Torne as férias escolares numa aventura inesquecível, com semanas de muito conhecimento, gargalhadas e campeonatos. A Assembly desenvolve e estimula as competências tecnológicas de acordo com os interesses de cada aluno, através de uma metodologia de aprendizagem integrada, onde se privilegiam três eixos: o conhecimento teórico, o desenvolvimento prático de projetos e experiências recreativas com tecnologia, gaming e realidade virtual.

ATL de verão na Dance Spot

Lisboa | Até 3 set.: 9h-16.30h | 3-12

A Dance Spot apresenta o seu ATL de Verão como uma solução divertida e diferente para as férias de verão dos miúdos. Durante cada dia, as crianças aprendem diversos estilos de dança como Hip Hop, Contemporâneo, Dança Jazz, Sapateado e têm também aulas de Canto e de Oficina de Artes.

Férias com ciência

Lisboa | Até 10 set. | 6-12

O Pavilhão do Conhecimento convida os pequenos exploradores e os mais curiosos a descobrirem o mundo ao seu redor através de experiências, atividades práticas, jogos, visitas a exposições e programas que incluem a Cozinha é um Laboratório, o Cantinho da Ciência, a grande oficina DÒING e o Laboratório. Cientistas, matemáticos, cozinheiros, jornalistas, biólogos, astronautas ou paleontólogos: as crianças entre os 6 e os 12 anos podem ser quem quiserem durante as Férias com Ciência no Pavilhão do Conhecimento.

Férias divertidas

Albufeira | Até 6 ago.: 10h-13h

Em Albufeira, as férias de verão dos miúdos vão ser entre leituras e atividades criativas. A Biblioteca Municipal Lídia Jorge de Albufeira irá promover o programa «Férias Escolares + Diversão = Biblioteca - 2021». O programa será composto por diversas atividades de promoção da leitura aliadas às artes e trabalhos manuais direcionados ao público infantil.

Férias no Zoo

Lagos | Até 20 ago.: 10h-18h | 6-12

O Parque Zoológico de Lagos está instalado num terreno com cerca de três hectares, na freguesia de Barão de S. João, concelho de Lagos. Entre julho e agosto, há atividades de férias para os mais pequenos. O Zoo de Lagos vai abrir de novo um ATL de Verão. Aqui, os miúdos vão compreender a Natureza e participarem em atividades relacionadas com a zoologia e a interpretação da Natureza.

Encontre aqui mais opções de férias para os miúdos com descontos especiais!