Este verão, as bibliotecas vão causar sensação!

Em julho e agosto, o concelho da Moita vai ter em funcionamento a Biblioteca Estival, na Praia Fluvial do Rosário, e a Biblioteca do Parque, no Parque José Afonso, na Baixa da Banheira.

Estes postos de leitura colocam ao dispor dos veraneantes a possibilidade de consultar livros, revistas e jornais na praia e no parque.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal da Moita pretende fomentar o gosto pelo livro e pela leitura e, simultaneamente, atrair novos leitores para as bibliotecas municipais.

A Biblioteca do Parque José Afonso vai funcionar de 5 de julho a 27 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h e das 15h30 às 19h.

Dirigido aos alunos das creches, mas também às famílias, este espaço recebe, as Histórias de Colinho, nos dias 7 de julho, pelas 11h, sobre o livro “Sr. Pancas e os Mal-Entendidos no Zoo”, de Kevin Waldron, e no dia 25 de agosto, às 11h, sobre o livro “A Estória do Sol e do Rinoceronte”, de Ondjaki e Catalina Vásquez.

A Biblioteca Estival da Praia Fluvial do Rosário irá funcionar de 6 de julho a 29 de agosto, às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, das 10h às 13h e das 14h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h ou das 14h às 19h, conforme as marés.

Bibliotecas de Norte a Sul

Por todo o país, a moda pegou e bem! Há bibliotecas espalhadas por várias praias portuguesas. É o caso da Praia de Vagos, no distrito de Aveiro, com uma biblioteca na Praça Central da Vagueira; da Praia da Tocha, em Cantanhede, com cerca de mil livros, filmes em DVD e ainda acesso à internet; de Santa Cruz, em Torres Vedras, que apresenta este ano uma novidade - “Sacos de Histórias Temáticos”, que abordam vários temas com lengalengas e trava-línguas à mistura.

Juntam-se ainda, e entre muitas outras, as praias de Oeiras, com bibliotecas em Caxias, Paço de Arcos, Santo Amaro e Torre; e as de Armação de Pera, em Silves, onde existem diversas minibibliotecas comunitárias onde qualquer pessoa pode levar o livro que quiser, sem ter de se registar ou de se preocupar com prazos.