Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões

Dia Internacional dos Museus com Música Mecânica

17 mai. | visita virtual

No Dia Internacional dos Museus, o Museu da Música Mecânica volta a abrir virtualmente para a estreia da visita guiada online “Viagem ao maravilhoso mundo da música mecânica” orientada pelo Diretor e Colecionador, Luís Cangueiro. Por isso, garanta já a sua reserva (212 381 083)!

Preparem-se para uma verdadeira viagem no tempo sem sair de casa, onde se descobre uma coleção de caixas de música, pianos mecânicos, autómatos, fonógrafos, gramofones e muitas outras peças de âmbito musical.

Dia e noite no museu

18 mai. | visitas |Lisboa

Para festejar com muita animação o Dia Internacional dos Museus, o Museu da Marioneta conta com a ajuda da Associação Remédios do Riso para levar alegria, marionetas, palhaços, histórias e sorrisos: no Museu, a surpresa e o riso podem estar à espreita.

Para a comemoração do Dia dos Museus, a não perder também o espetáculo Consonância - Piano e Teatro Dom Roberto, um projeto dos SA Marionetas com piano (Daniel Bernardes), que junta em palco duas artes que têm em comum o domínio do improviso e a consonância pelo movimento livre.

Azeite, um néctar milenar

19 mai. | programa | Bobadela

Na aldeia da Bobadela, em Oliveira do Hospital, o moderno Museu do Azeite é uma aposta ganha e uma excelente oportunidade para mostrar aos mais novos essa arte milenar de aproveitamento da azeitona.

História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar

A Quinta da Caverneira, na Maia, recebe, até 13 de junho, uma exposição inspirada numa das maiores obras infantis do autor chileno Luis Sepúlveda.

No ano em que Luís Sepúlveda nos deixou, relembra-se o espetáculo "História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar", a partir da obra do autor, que o Teatro Art’Imagem estreou em 2008, com dramaturgia e encenação de Pedro Carvalho e Valdemar Santos, com uma exposição que apresenta os materiais cenográficos e as marionetas de Sandra Neves, relembrando o universo do espetáculo.

O Mundo fantástico da Arte

21 mai. | livro

De Leonardo da Vinci a Picasso, de Botticelli a Amadeo de Souza Cardoso, entre muitos outros, a arte está cheia de obras de artistas geniais que têm maravilhado o mundo ao longo dos séculos. Uma viagem por cinco mil anos de arte! Os segredos das obras mais famosas.

