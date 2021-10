Já sabe o que fazer com as crianças esta semana? Descubra aqui

Um jardim de amores

Coimbra | Passeio | 3.ª a dom.: 10h-19h | M/0

Ao final do dia, deixe-se encantar com a Quinta das Lágrimas, onde D. Pedro, Príncipe Herdeiro do Trono Português, e D.ª Inês de Castro, aia castelhana da Princesa consorte D. Constança, se encontravam secretamente, vivendo uma paixão proibida. Infelizmente, o desfecho deste romance foi trágico. Mas de certeza que o amor ainda paira nos ares de Coimbra.

TOP KIDS PARK

Barreiro | Parque Temático | 5.ª a 6.ª: 15h-19h, sáb., dom., fer.: 10h-12.30h, 14h-16h ou 15h-19.30h | 3-12

Saltar, escalar, brincar e brincar sem parar! O TOP KIDS PARK é o sítio ideal para proporcionar aos miúdos um momento de descontração e muita diversão. A pensar em tudo, o parque integra instalações como: trampolins com piscina de esponjas, Playground, Torre de Escalada com escorrega tubular e até Zona de baby parque.

Conhecer as tecnologias

Lisboa | Exp. Permanentes | 2ª a 6ª: 10h-18h, sáb.: 14h-18h |M/0

Os miúdos e as novas tecnologias… Já não sabem viver sem elas! E a verdade é que os graúdos também não. Mala-Posta, Vencer a Distância e Cabos Submarinos, são três das exposições apresentadas pelo Museu das Comunicações, onde juntos vão poder conhecer a história das comunicações e das novas tecnologias.

Percorrer a Alfândega do Porto

Porto | Atividades Pedagógicas e Lúdicas | 3ª, 6ª: 10h-13h, 14h-18h | M/6

Os espaços do Edifício da Alfândega, no Porto, são percorridos e interpretados através de vários prismas, tendo em conta os níveis etários ou os interesses dos públicos. Leve os miúdos a uma caça ao tesouro ou descubra algumas das mais famosas lendas da Invicta.

Vestígios do passado

Estoi | Visita | 2.ª a Dom.: 9h-17h | M/0

Explore as Ruínas Romanas de Milreu! Situadas junto à cidade histórica de Estoi, 9 km a norte de Faro, as ruínas apresentam a descoberto um complexo edificado desde o século I e até ao século XI, constituído por uma casa senhorial de grandes dimensões, as instalações agrícolas, um balneário e um templo.

