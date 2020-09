Lanche para Heróis

Passatempo | 21 set.

Nada melhor para ter um dia feliz na escola do que levar um bom lanche, acompanhado pelos heróis da Pixar. Participe no passatempo e habilite-se a ganhar queijinhos!

No País dos Brinquedos

Torres Vedras | exposição | 22 set.: 10h-13h, 14h-18h | M/0

Esta pequena mostra de brinquedos de Octávio Neves é testemunha das práticas lúdicas da criança através do espaço e do tempo, e eco da sociedade com os seus modos de vida, os seus progressos técnicos, as suas obsessões, representando, por isso mesmo, a história da própria Humanidade.

Mais do que um desfile de objetos em armários, este é um espaço vivo, esperando que todos, crianças e adultos, sintam que os brinquedos são alimento para o pensamento, para o sonho e para o coração, funcionando ainda como a chave capaz de abrir horizontes que vale a pena viver.

Vamos conhecer o Guarda-freio e o “Pica”

Lisboa | visita encenada | 23 set.: 10h-13h, 14h-18h | M/6

Nesta visita especial os visitantes são convidados a entrar no museu acompanhados por uma guarda-freio simpática e um condutor teimoso, ambos fardados a rigor. Ao longo do percurso vão contar a história da Carris em diálogo constante um com o outro e com os visitantes. Vão também obliterar bilhetes, mostrar truques dos veículos e exemplificar algumas situações caricatas.

Há luz no Parque de Serralves

Porto | visitas noturnas | 24 set.: 21.30h-00h | M/0

O conceito do Há Luz no Parque 2020, com desenho de luz de Paula Rainha e Joana Mendo, aborda propostas de iluminação de caráter celebratório, lúdico e festivo que levam à (re)descoberta da relação luz/natureza com o enquadramento do Parque de Serralves.

Na sua 6ª edição, o Há Luz no Parque assume-se como uma oportunidade para conhecer a magia do Parque de Serralves numa perspetiva dinâmica noturna.

Estórias para ouvir e contar

Audiolivro | 25 set. | M/0

“Estórias para ouvir e contar” é um projeto das Bibliotecas Municipais de Cascais que oferece o acesso gratuito a textos literários para a infância e juventude em suporte audiolivro. São mais de 20 contos disponíveis.

As histórias aqui contadas são, na sua maioria, versões originais inspiradas em obras de autores consagrados, onde se misturam factos históricos e/ou aspetos do domínio da narração oral.

“O Mundo à Mesa!” no Museu do Oriente

Lisboa | Oficina | 26 set.: 21.30h| 7-12

No último sábado do mês, dia 26, é numa viagem gastronómica que miúdos dos 7 aos 12 anos embarcam para descobrirem “O Mundo à Mesa!”, uma deliciosa oficina que mostra os diferentes hábitos e tradições, de Oriente a Ocidente.

Gulbenkian mostra “O ciclo da lã”

Lisboa | atividade ao ar livre | 27 set.: 11h-13h | M/6

Na Natureza tudo acontece em ciclos: o ciclo da vida, o ciclo das estações, o ciclo da água… Quando veste uma camisola, um gorro ou umas meias de lã, já se perguntou de onde esta lã veio e o caminho que percorreu até cá chegar? Na primavera as ovelhas são tosquiadas para não terem tanto calor no verão.

Nesta oficina, os miúdos vão pegar na lã acabada de vir das ovelhas e aprender todos os passos até ter um fio pronto a tricotar!