É um hábito no Reino Unido, na Alemanha e no Canadá e vai ser replicado na Rua da Penha da França, em Lisboa. Preparem as cordas, as bicicletas e outros brinquedos porque este domingo a rua vai ser fechada para as crianças brincarem ao ar livre, com todos os benefícios associados. O convite é feito pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI).

APSI