Um mergulho no oceano

Visita | 7 set.: 10h-18h | M/0

No Seal Life Porto encontra uma grande variedade de animais, dos mais curiosos aos mais simpáticos, dos mais raros aos mais enigmáticos: os misteriosos e temidos tubarões; peixinhos tropicais como o peixe-vaca, a donzela-algueira ou o peixe-porco-palhaço; os especialistas em espécies de água doce como o barbo ou o góbio, entre muitos outros. Mas há muito mais para descobrir no Sea Life Porto, principalmente a mais recente atração: Porto dos Pinguins, que é habitado por 10 aves marinhas da espécie Humboldt.

Nova exposição na Casa Fernando Pessoa

Exposição | 8 set.: 11h-17h | M/0

A Casa Fernando Pessoa já abriu: de terça a domingo, com visitas marcadas entre as 11h e às 17h. Até ao fim do mês de setembro a entrada é livre. Fechado deste de março do ano passado, o edifício onde Fernando Pessoa viveu os últimos anos da sua vida voltam a receber o público com uma nova exposição, um auditório relocalizado e uma biblioteca renovada.

Dumbo visita a Casa da Marioneta

Cinema ao ar livre | 9 set.: 21.30h | M/6

O Museu da Marioneta e a EGEAC vão levar até pequenos e graúdos, o melhor do cinema. A animação para o dia 9 de setembro faz-se com o elefante mais famoso e querido do mundo do cinema, “Dumbo”, numa narrativa cinematográfica de Tim Burton, em live-action.

Museu aberto até à meia noite

Visita teatralizada | 10 set.: 21.30h | M/6

O Museu e os jardins da Quinta de Santiago recebem, em agosto e setembro, espetáculos e visitas teatralizadas que vão surpreender toda a família, mas principalmente os miúdos. No dia 10, conheça o Museu com o Mordomo Baptista, o chefe dos criados da Casa, que conhece todos os (re)cantos do edifício. Oriundo de Matosinho, concelho de orgulho, é um personagem sério, discreto, conhecedor da história da Família Santiago e de extraordinária sinceridade, solta, numa fúria, o historiador dentro de si!

Realidade virtual a sério na Zero Latency

Parque de diversões | 11 set.: 15h-20h | M/6

A Zero Latency, a maior experiência de realidade virtual da Europa localizada no centro comercial UBBO, na Amadora, reabre no próximo dia 11 de setembro, depois de um encerramento forçado devido à pandemia da covid-19. Para celebrar o regresso à atividade, o espaço de diversão lança uma mega campanha que oferece 40% de desconto durante um mês, até 11 de outubro.

Estórias, historietas e outras conversetas

Teatro | 12 set.: 16h | M/0

A Lua Cheia e a Casa do Coreto estão a preparar para o mês do regresso às aulas, espetáculos para entreter os mais pequenos e os mais crescidos. No dia 12, ouvem-se estórias que saem dos livros, estórias que saem da gaveta da memória e estórias que a memória inventa, partindo assim de tudo e de nada.

Jazz em concerto no Fórum da Maia

Espetáculo | 13 set.: 18h | M/3

No seu mais recente projeto de originais, João Mortágua explora as características do quarteto com piano, juntando-se a uma emblemática secção rítmica, em prol de um produto fresco e apurado. Sem filtros, chora-se a mágoa da beira-mar e ri-se face à alegria na montanha. O álbum foi gravado por Miguel Ângelo no Casa do Miguel Studio e masterizado por João Bessa. Em “Land” ouve-se João Mortágua nos saxofones alto e soprano, Carlos Azevedo ao piano, Miguel Ângelo no contrabaixo e Mário Costa na bateria.

