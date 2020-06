Filminhos infantis para bebés e um conto encenado

1 jun. | espetáculos | M/0

A Teia 19 criou um palco online para os muitos artistas que viram os seus eventos cancelados. A partir de 1 de junho, o projeto abre espaço a uma grande novidade: uma salinha para crianças, com a curadoria da Estrelas & Ouriços. Filminhos e um conto encenado fazem uma estreia em grande. Nem pense em perder: reserve lugar na primeira fila!

“Se pudesses criar a tua própria moeda como seria?”

2 jun. | desafio | M/0

Enquanto não abre portas, o Museu do dinheiro lança um desafio engraçado e criativo aos miúdos – desenhar uma moeda só sua! Participe, em família, até ao dia 14 de junho.

Exposição “Meet Vincent van Gogh” de volta ao público

3 jun.: 10h-19h | exposição | M/3

A exposição Meet Vincent Van Gogh, produzida pela UAU, vai reabrir ao público, dia 3 de junho, no Terreiro das Missas, em Lisboa, com algumas novidades capazes de fazer frente à propagação do vírus covid-19. Vale a pena percorrer a vida e a obra do artista.

Uma semana de aventuras no ecrã

4 jun.: 19.45h | cinema | M/6

Esta é uma semana repleta de aventuras para descobrir em família, de 1 a 7 de junho, ao final da tarde, em exclusivo TV Cine Emotion. Para abrir a semana em grande o filme escolhido é “Rio”, às 19.40h, que conta a aventura de Blu, uma arara domesticada que nunca aprendeu a voar e leva uma vida confortável com a sua dona no Minnesota. A continuação deste filme chega no dia 2, às 19.45h, com “Rio 2”.

“E se a tua casa fosse um museu?”

5 jun.| desafio| M/0

Um Desafio do Plano Nacional das Artes que convida os mais novos a olhar a sua casa como um museu, um lugar onde se preservam vestígios da humanidade. Este convite é para todas as crianças, que devem observar as “coleções privadas” que têm em casa e eleger uma ou duas peças e descobrir algumas coisas sobre ela.

“Um minuto em casa”

6 jun.: 11h | oficina | 8-11

Neste momento em que temos que estar mais por casa, e já cá estamos há mais de dois meses, que imagem/plano/situação imaginamos passar para um minuto em movimento? Vamos recuar até ao tempo dos irmãos Lumière para compreender como eles fixavam num minuto as atualidades da sua época. O convite da Cinemateca Júnior é para “fixar” momentos num filme coletivo feito por todos nós ao longo desta oficina. Cada um fica responsável por um fragmento!

Criar, jogar e descobrir

7 jun.: 11h | ateliê criativo | M/0

Junho é o mês das crianças: no seu primeiro dia comemora-se o Dia Mundial da Criança, por isso Mar Shopping Algarve oeferece um ateliê que cria o jogo divertido do “Elefante da Tromba Gigante”, para jogar e descobrir quem acerta mais. É muito simples, apenas é preciso cartão, uma tesoura e um marcador. É preciso criar, para depois jogar!