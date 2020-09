As novas coleções de outono-inverno já chegaram às lojas, a maioria das quais adaptada já a uma nova realidade em que passámos a trabalhar muito mais em casa, mas onde não pretendemos descurar o visual.

A vida adquiriu novas rotinas e tons e, por vezes, torna-se difícil saber o que vestir, que maquilhagem usar, cuidados de beleza a manter face aos novos desafios.

Para nos dar uma ajuda, a blogger e instagramer Bárbara Marques, autora do site “My Kind of Joy”, será a anfitriã de um workshop online a 3 de outubro na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos sobre estas temáticas.

Jurista de profissão e apaixonada por moda, beleza, estilo pessoal, streetstyle, estilo de vida e viagens, Bárbara Marques, de 30 anos, conta com perto de 61.000 seguidores no Instagram, onde partilha o seu dia a dia e os seus looks.

Ela será uma boa aliada para adequar o seu lifestyle a este “novo normal”, com looks acessíveis e sempre de acordo com as últimas tendências, para que não lhe falte a inspiração em casa ou numa ida às compras.