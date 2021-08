Yôga é uma palavra em sânscrito que significa união, integração. Pode ser interpretado num sentido lato, visando a União do indivíduo consigo mesmo e com o Universo. Yôga é uma filosofia prática de vida. SwáSthya, significa autossuficiência, saúde, bem-estar, conforto e satisfação.

Neste encontro na linda e emblemática Ilha de S. Jorge, iremos vivenciar diversas técnicas que ao serem aprendidas podem e devem ser implementadas naturalmente no seu dia-a-dia.

O que pode vivenciar nestes dias?

A prática do SwáSthya Yôga vai ser direcionada para se enquadrar na sua vida e para que dela extraia o melhor possível:

Une-se o aquietamento inicial, a força da gratidão, a respiração consciente, as técnicas de purificação internas, as técnicas corporais, a descontração, e a meditação.

Vai exercitar músculos e articulações proporcionando flexibilidade, força muscular e equilíbrio, melhorando a concentração, a autoestima e a criatividade, através de técnicas antigas, poderosas, fortes, e graciosas, respeitando sempre o ritmo biológico de cada participante.

O evento vai ensinar a priorizar que estes são os seus dias, em que se irá colocar na sua própria agenda, criando tempo para si. Para aprender, e evoluir cada vez mais.

Cláudia Florêncio, a dinamizadora do evento, frequenta o Curso 4 anos de Formação de Instrutores de SwáSthya Yôga, sendo ministrante de aulas presenciais e online na Escola de SwáSthya Yôga da 5 de Outubro (Lisboa).

A Escola, com 19 anos de existência, é a sua segunda família, um local de aprendizagem constante, de referência nacional de profissionalismo, da Formação de Instrutores, de amizade e partilha constantes com os nossos alunos.

Participante de várias vivências e fins de semana no âmbito do Yôga (método DeRose). Certificada em cursos como meditação, chakras e pránáyáma, mudrá, yôganidrá, entre outros. Co-autora semanal do blog da Escola.

O seu primeiro contato com a prática foi em 2015, e logo o despertar interno para esta maravilhosa filosofia prática de vida. Em 2019, a poucos dias de completar 40 anos, decidiu mudar a sua vida profissional ligada à Gestão de Marketing e, abraçar a sua missão de vida. Correr atrás dos seus sonhos... YÔGA para crianças (possuindo certificações pela BabyogaPortugal – Yôga para Bebés, Crianças e Famílias; Curso de Formação de Professores de Meditação para Crianças, pela Susana Guerreiro) e YÔGA para adultos.

E não poderia estar mais feliz, por mais um sonho: a união, próprio significado de Yôga, com a natureza no seu máximo esplendor: Abrigo da Cascata. Duas naturezas que se entrelaçam: a do Ser Humano e a do Universo.

Abrigo da Cascata

O Abrigo da Cascata resulta da combinação da tranquilidade de um espaço rural com todo o conforto e comodidades de um hotel. O espaço foi cuidadosamente concebido para garantir a harmonia entre a simplicidade arquitetónica das construções tradicionais e os detalhes de uma decoração moderna. A proximidade do mar.

O Abrigo da Cascata detém o selo de certificação “Clean and Safe” e cumpre todas as indicações recomendadas pela Direcção Geral de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde para garantir a segurança de todos os hóspedes e colaboradores.