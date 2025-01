No próximo dia 18 de janeiro, Lisboa será palco de uma celebração especial: a bailarina e coreógrafa Inês Jacques organiza uma Masterclass que assinala uma década do seu método de treino inovador, o Ballerina Body. Este programa, que combina técnicas de ballet, pilates, yoga, dança moderna e outras disciplinas, já conquistou inúmeros adeptos e promete continuar a transformar vidas.

Destinada a todas as pessoas, com ou sem experiência em dança ou exercício físico, esta Masterclass irá decorrer num estúdio em Santos, Lisboa, entre as 10h e as 13h. A proposta é simples: proporcionar uma experiência de movimento consciente que promova o bem-estar e o equilíbrio corporal. Para participar, basta inscrever-se no site oficial.

O evento contará com a presença de figuras públicas, como a cantora Gisela João e a atriz Teresa Tavares, que já confirmaram a sua participação.

Além da prática, as participantes poderão saborear um bolo comemorativo preparado pela chef macrobiótica Maria das Ervas. A Masterclass conta ainda com o apoio da marca Eixo Lifestyle, responsável pelo design de um macacão exclusivo para celebrar os 10 anos do método. Esta peça estará disponível para aquisição no momento da inscrição.

Detalhes da Masterclass: Data: 18 de janeiro de 2025

18 de janeiro de 2025 Horário: 10h às 13h

10h às 13h Local: Santos, Lisboa

Santos, Lisboa Público: Maiores de 18 anos

Maiores de 18 anos Materiais Necessários: Tapete de yoga ou exercício, roupa confortável e um agasalho

Tapete de yoga ou exercício, roupa confortável e um agasalho Idioma: Português/Inglês

Português/Inglês Capacidade: Sujeita à lotação do espaço

Sujeita à lotação do espaço Inscrições: Inscreva-se aqui

Inês Jacques, bailarina e coreógrafa com mais de 20 anos de experiência, possui formação abrangente em dança e técnicas corporais, incluindo movimento corretivo e Yoga. Ao longo da sua carreira, tem-se destacado como diretora artística e professora certificada em várias metodologias.

O método Ballerina Body foi criado em 2015, inspirando-se na experiência pessoal de Inês Jacques durante a maternidade e na sua extensa formação no mundo do movimento. Com mais de 20 anos de experiência, a bailarina reuniu conhecimentos de diferentes disciplinas para desenvolver um programa que alia a correção de padrões de movimento, o fortalecimento muscular e o aumento da flexibilidade, promovendo saúde e vitalidade.

Para celebrar esta década de sucesso, serão ainda anunciadas novidades para 2025 e exibido um documentário sobre a evolução do método.