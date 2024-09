A Balletto, loja multimarca especializada na comercialização de artigos de dança, abriu no início do ano as suas portas a todos os amantes da dança. Fundada pela ex-bailarina profissional Sorana Ploata, a Balletto pretende ser mais do que apenas um espaço comercial. A ideia é ser um centro para bailarinos de todas as idades e estilos.

Inaugurada em janeiro de 2024, a Balletto oferece uma seleção das melhores marcas de dança nacionais e internacionais como como Só Dança, Bloch, Intermezzo, Merlet, Capezio, Grishko, Gaynor Minden, Rummos ou Dancin. Desde o ballet clássico às danças de salão, a loja atende a uma ampla variedade de estilos de dança.

Para comemorar esta inauguração a Balletto, em parceria com o Espaço de Dança Palmira Camargo, vai realizar um Open Day no dia 28 de setembro das 11h às 19h, na Rua Vítor Hugo 4 A/C, Areeiro, Lisboa. O evento tem entrada livre, mas sujeito a inscrição, que contará com uma variedade de workshops gratuitos, incluindo diferentes estilos de dança para todas as idades, como ballet, dança contemporânea, sapateado americano e irish dance.

O evento vai ainda promover uma talk sobre a “Dança Profissional e os seus desafios” com Miguel Nunes Esteves, bailarino da Companhia Nacional de Bailado e Coreógrafo, e Palmira Camargo, ex-bailarina do Ballet Gulbenkian, Mestra de dança clássica e coreógrafa, e uma talk sobre a “Saúde Mental na dança” com a Psicóloga Clínica e fundadora da Clínica da AutoEstima, Débora Água-Doce.

Haverá ainda a apresentação de O (Pequeno) Livro da Dança, de António Laginha, uma referência na escrita e estudo da dança em Portugal, e nem o lado estético da dança foi esquecido. A fotógrafa Carolina Lancelloti vai ensinar e partilhar dicas de hairstyling e make-up para espetáculo durante uma masterclass.

O Open Day vai ter também a apresentação da marca Só Dança com uma sessão de fitting com a bailarina e professora no Conservatório Nacional de Dança Maria de Barros, assim como uma apresentação da nova coleção outono-inverno da marca Intermezzo, entre outras.