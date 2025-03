No próximo mês de abril, o Museu das Comunicações, em Lisboa, vai realizar uma atividade que envolve muita música e muita dança.

Chama-se "Bailarino por um dia" e irá decorrer no dia 26 de abril pelas 15h00. Com este momento, a instituição quer desafiar todas as famílias portuguesas a experimentar a arte da dança.

"No núcleo expositivo dos primórdios das comunicações aprendemos como a dança é um meio de comunicação muito antigo que faz parte da pré-história. Inspirados pela sua importância para a comunicação dos seres humanos, vamos explorar o nosso corpo e aprender a comunicar com ele, com a ajuda de algumas técnicas de dança e expressão corporal", refere o Museu das Comunicações em comunicado.

Nesta atividade, que irá ter a duração de 90 minutos e tem um custo de 4 euros, é aconselhado que todos participantes - que inclui adultos e crianças entre os 6 e os 12 anos - tragam roupa confortável e que não restrinja os movimentos.

Para realizar a sua incrição ou obter mais informações sobre este momento, clque aqui.