De forma a preencher a pausa lectiva dos mais novos lá de casa com momentos divertidos e criativos, o Museu das Comunicações vai realizar uma sessão que agradar miúdos e graúdos.

O "Código Artista – Realizador por um dia” convida todas as famílias portuguesas a encarnar o realizador que há dentro de si e dirigir a curta-metragem dos seus sonhos no interior do Museu das Comunicações.

"O desafio é passar por todas as fases de criatividade, escrever um guião, filmar e por fim editar o vídeo", pode ler-se no comunicado sobre esta atividade que vai realizar-se no dia 28 de dezembro pelas 15h00.

A sessão, que terá a duração de 90 minutos, destina-se a famílias com crianças entre os 6 e os 12 anos que sempre tiveram curiosidade em descobrir os bastidores da indústria cinematográfica.

Com lugares limitados e um custo de quatro euros por participante, todos os interessados devem fazer a sua pré-inscrição online.