IDB Rooftop, aquele lugar que já existe na zona oriental de Lisboa (mas não por muito tempo)

Para quem conhece minimamente a zona, sabe que este é um local improvável para encontrar um rooftop. Historicamente, o edifício do Entreposto sempre foi relacionado com a indústria automóvel e não é totalmente mentira que ainda não aconteça. Resultado disso são os stands da Porche, Seat, Opel ou Nissan que avistamos assim que chegamos ao edifício.

Mas entrando e subindo ao último andar, há muito mais, além dos escritórios. Há um IDB Rooftop que apenas tem funcionado nas temporadas de verão, e onde espaço é coisa que não falta. A má notícia é que só está aberto até dia 1 de outubro.

O que era isto antes, questionamos? A resposta acaba por ser óbvia. “Era um parque de estacionamento, até conseguimos ver os números no chão”, responde-nos Marta Monteiro Gil, responsável de marketing da Jamestown, entidade gestora do edifício, adquirido em agosto de 2021. “Nós gostamos de ter edifícios que signifiquem algo para a comunidade, criando estes espaços, assim como hubs de inovação”, acrescenta.

créditos: Divulgação

O edifício encontra-se na interseção de três grandes bairros da cidade – Olivais, Moscavide e Parque das Nações – e o seu terraço “era um enorme desperdício como parque de estacionamento”, e combinando a área e a vista (até vislumbramos a Serra da Arrábida), “precisávamos de um lugar que trouxesse vida [a esta zona da cidade] e que ajudasse as pessoas a vir aqui”, assegura.

A verdade é o que IDB (de Innovation & Design Building Lisbon) Rooftop é uma combinação de várias vertentes: artística com a participação do coletivo Crack Kids ou do duo de artistas Los Pepes, desportiva, com a disponibilização de uma quadra de basquetebol, assim como obstáculos de skate para praticantes de skate e patins, lúdica, com uma mesa de matraquilhos e um stand de skee ball e cultural, com inúmeras coisas a acontecer numa divulgação que é feita mensalmente, onde se incluem noites de quiz, e gastronómica com uma oferta de street food da responsabilidade do chef Dedé, que regressou para uma segunda temporada, com comida do mundo, simples mas cheia de sabor.

Okonomiyaki (panquecas japonesas, 8,50€) créditos: Divulgação

Exemplo disso são as okonomiyaki (panquecas japonesas, 8,50€), o prato estrela do chef, que é uma opção vegetariana, mas que nos faz esquecer completamente a vontade de comer proteína animal, mas há também bacon egg rol com batatas fritas (8€), poke de salmão (6,90€), entre outros. Há ainda noites temáticas e um brunch com um menu de panquecas aos domingos, entre as 12h e as 15h.

“A ideia para este menu era ter pratos de lugares para onde eu viajei”, explica o chef. “Os pratos que eu queria ter aqui tenho. Queria ter uma oferta um pouco diferente”, acrescenta. A próxima noite temática é a 15 de setembro, será italiana, ou seja, pizzas, pelo que é a última oportunidade para assistir a uma, com o chef residente e um chef convidado. “Vem até um forno para fazer as pizzas no momento”, diz Marta Monteiro Gil.

créditos: Divulgação

O IDB Rooftop está aberto à comunidade de quinta a domingo e nos restantes dias pode receber eventos privados. “Temos eventos de afterworks de empresas de outras áreas da cidade, temos noites temáticas gastronómicas, quis, aulas práticas para adultos e crianças (entre os 6 e os 11 anos) de patins e de skate, treinos funcionais em parceria com a Correr Lisboa e também uma secret run, estamos a ter tardes Super Bock Super Rock… Estamos constantemente a fazer uma programação para ser um espaço vivo e vivido”, resume Marta Monteiro Gil. As aulas são gratuitas e as inscrições devem ser feitas através do Instagram da IDB.

créditos: Divulgação

IDB Rooftop Localização: Praça José Queirós 1, 1800-237 Lisboa Horário: 5ª a sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 20h

De acordo com a responsável de marketing, 90% do público do rooftop é português e se há algo que salta à vista são os preços. Não é fácil encontrar em Lisboa um chamado “Rooftop” com café a 0,80€. Ou happy hour com, entre as 15h e as 18h com cerveja a 1€ e sidra a 1,25€. E aqui temos. Uma última nota. Este pode ser também um paraíso para as famílias. Que outro lugar podemos encontrar na cidade em que possamos estar numa esplanada sem correr o risco de perder as crianças de vista e onde elas podem estar a correr à vontade? Aqui.

O SAPO Lifestyle visitou o IDB Rooftop a convite da Jamestown.