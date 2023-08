Hotel exclusivo para crianças? Quase. No Vila Galé Nep Kids os adultos são sobretudo acompanhantes

Como todas as histórias infantis esta também pode começar com um "era uma vez". Era uma vez um hotel rural, conhecido como Vila Galé Clube de Campo, em Albernoa, que depois de ter sido uma pedrada no charco naquilo que ao turismo rural diz respeito, em 2001, se transformou noutra coisa em 2023.

Nova era, novo conceito. Ou melhor três conceitos. O Clube de Campo agora é Alentejo Vineyards, que se vai focar mais em enoturismo e experiências gastronómicas, ainda em fase de transição. No entanto, o hotel tem companhia na grande herdade do grupo, com 1.620 hectares, que se dedica também à exploração agrícola e animal: o Monte de Vilar, um agroturismo para hóspedes a partir dos 16 anos, ou seja, um público mais adulto, e o Nep Kids, projetado para as crianças.

Vista do Vila Galé Nep Kids créditos: Divulgação

“Eu sempre tive a ideia de ter um hotel no meio do campo”, confessa Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, aos jornalistas na inauguração oficial do Nep Kids. “A ideia” agora multiplica-se em três.

O conceito mais diferente é sem grande dúvida o Nep Kids. E o que distingue este hotel dos demais direcionados para famílias? O facto de ter sido concebido de raiz a pensar nas necessidades das crianças e não dos adultos. O conceito desenvolve-se à volta da personagem Nep, a mascote do grupo Vila Galé, que é a base de todo o hotel.

“Aqui só entram adultos que venham acompanhados de crianças. Os pais vêm para pagar a conta”, brinca Porfírio Perdigão, Diretor de Operações Vila Galé Alentejo. Isso nota-se logo à chegada. Quem faz o check-in são as crianças, num balcão que é uma caravela, e mesmo ao lado encontramos o Bar Fidelio, com o formato de um balão onde as crianças têm à escolha bebidas sem álcool, a lembrar bebidas dos adultos como Nep Bubbles, um sumo de uva frisante, os mocktails Nep (5€) ou mentiroskas de frutas (4,50€). No teto, dezenas de candeeiros com as cores do arco-íris dão ambiente de história infantil.

“Este é um hotel em que temos a oportunidade de voltarmos a ser crianças”, assegura Jorge Rebelo de Almeida.

A unidade hoteleira, que abriu a hóspedes no passado 1 de junho, começa para já, numa primeira fase, com 80 quartos familiares, com capacidade para dois adultos e duas crianças. Estima-se que a segunda fase arranque no próximo ano, com mais 64 quartos.

créditos: Divulgação

O quarto familiar Nep promete fazer as delícias das crianças porque tem beliche e escorrega, enquanto o quarto familiar premium faz as delícias dos adultos, com duas camas de casal. Há ainda os quartos familiares em que o sofá se transforma em cama extra – individual ou de casal. Todos têm uma história associada como “Os Três Porquinhos”, “Alice no País das Maravilhas”, ou “O Feiticeiro de Oz”, a que nos calhou. Para aceder à história só tem de procurar o QR code e ouvir um excerto da mesma.

créditos: Divulgação

Fora dos quartos, o que não faltam são equipamentos e atividades a pensar exclusivamente nas crianças. Exemplo disso são os videojogos e jogos arcade que se encontram tanto na receção como em outro espaço exterior onde também temos um carrossel, igual ao que podemos encontrar no Vila Galé Sintra, assim como a sede do kids club, com mais jogos e atividades.

É neste espaço que estão duas piscinas exteriores com escorregas, assim como o parque infantil, vários trampolins, um slide ou um tabuleiro de xadrez de grandes proporções.

Outro ponto alto desta espécie de parque lúdico é o carro de bombeiros, a ambulância, um jipe da GNR ou um autocarro e um elétrico, todos em tamanho real, para as crianças explorarem, fruto das parcerias com as respetivas entidades (Bombeiros Voluntários de Beja, Museu da Carris, Museu Militar de Elvas e a GNR. Também há no edifício da receção um pequeno Museu dos Correios, da parceria com a Fundação Portuguesa das Comunicações.

créditos: Divulgação

Mas há muito mais, desde uma sala de cinema que também se transforma em discoteca, brinquedoteca, paredes de escalada, uma pista de condução, em parceria com a Escola Segura, um campo polidesportivo, outra piscina de maiores dimensões e muito espaço para gastar energia.

Aos sábados à noite o ponto alto da animação é o momento “The Voice”, onde nem faltam as cadeiras dos mentores, além de outras oficinas de ateliês de modelagem, à pintura, passando pelo têxtil e karaoke.

créditos: Divulgação

Os adultos podem aproveitar o campo polidesportivo para beach ténis e padel, se as crianças não se importarem de ceder o espaço.

No centro do empreendimento podemos encontrar a ilha Nep, com um lago artificial com patos, onde podemos usar gaivotas em forma de unicórnios e cisnes. Ou seja, o que não faltam são coisas que fazer durante a estadia, sem esquecer que há ainda uma quinta pedagógica junto ao Alentejo Vineyard onde se podem fazer outras atividades como passeios de bicicleta, de charrete ou cavalo.

No restaurante Versátil encontra um buffet bastante simples, entre show cooking, e as tradicionais pizzas e pastas ou, dependendo do regime, um menu Nep (12€), para crianças até aos 12 que inclui sopa, prato principal, bebida e sobremesa e pratos à carta para os adultos. Além do bar Fidelio há ainda o Motobar, de apoio à piscina, para bebidas e snacks. Em estadias iguais ou superiores a sete noites, os hóspedes têm direito a um jantar à la carte.

créditos: Divulgação

De regime meia-pensão ao tudo incluído, a escolha fica por conta dos adultos. Como acontece nas restantes unidades do grupo, as crianças até aos 12 anos são convidadas e não pagam estadia.

Neste primeiro ano o Nep Kids vai estar aberto para lá a temporada de verão, como teste para avaliar o desempenho do hotel. Até porque há uma piscina interior aquecida e um spa pensado para os mais pequenos onde se destacam as massagens da Sereia (25 minutos, 35€), do Pirata (25 minutos, 35€), cafuné (15 minutos, 25€) ou pezinhos felizes (15 minutos, 25€). Aqui os adultos são bem-vindos, com propostas pensadas para toda a família.

De acordo com Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO da Vila Galé, o conceito Nep pode vir a ser replicado tanto em Portugal como no Brasil, dependo do feedback que se tenha deste hotel em Albernoa, concelho de Beja.

Conclusões

créditos: Divulgação

Olhando para a oferta pensada para crianças, o Vila Galé Nep Kids é o hotel com bastante potencial, que precisa agora de se consolidar. Sente-se falta de mais zonas de sombra para ajudar a apaziguar o calor do Alentejo, pormenor pensado pelo hotel que investiu em árvores de crescimento rápido. Pode ser uma opção para fugir aos sítios do costume, nomeadamente o Algarve para as férias de verão ou mesmo para uma escadinha de fim de semana.

Para setembro os preços começam nos 210€ por quarto e em outubro 175€.

O SAPO Lifestyle esteve no Nep Kids a convite do Vila Galé.