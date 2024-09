"Não precisamos de muito para sermos felizes" – escutamos e dizemos vezes sem conta ao longo da nossa vida. Parece um dado adquirido, uma lição de vida que já interiorizámos, contudo, são várias as situações em que procuramos satisfação em bens materiais.

A pensar em quem procura escapar por uns dias da rotina, o SAPO Lifestyle tem uma ótima sugestão: o The Green House Alentejo, o alojamento que nos convida a reconectar com a natureza e a redescobrir uma vida mais simples e autêntica.

The Green House Alentejo O The Green House Alentejo fica na rua 5 de outubro de Vila Nova da Baronia créditos: Divulgação

Quem atravessa a rua 5 de outubro de Vila Nova de Baronia, Alvito, nem desconfia que por detrás da porta verde do número 26 existe um universo relaxante onde pode espreguiçar à beira da piscina e explorar a horta de onde saem alguns dos ingredientes dos pratos que vai saborear na grande mesa do pátio – com a companhia de outros hóspedes e do chef – ou numa mesa mais privada.

O pequeno palacete, que nos faz lembrar as casas típicas de Marrocos, também conhecidas como riads, conta com seis suítes, pátio interior, piscina e horta.

Os quartos

No The Green House Alentejo não existem quartos iguais, cada qual foi decorado de forma individual. Ainda assim, todos oferecem uma zona de estar confortável e, alguns, cozinha equipada e um pequeno terraço que permite apreciar a paisagem à volta e o pôr do sol.

O espaço preocupa-se em manter a essência da arquitetura regional e, por isso, trabalha com artesãos tradicionais e utiliza azulejos produzidos localmente.

As camas são em tamanho king-size e algumas suítes, como a Country Suite, incluem uma banheira para além do chuveiro.

O que fazer (para além de relaxar)

O facto do The Green House ficar num Alentejo ainda pouco explorado abre inúmeras oportunidades de experienciar o que de mais autêntico há na região.

Situado em Alvito, coração do Alentejo, o The Green House assegura bicicletas (sem custos) a quem quiser explorar as redondezas.

Entre a opção de visitar atrações como a Capela dos Ossos e o Templo Romano de Évora – ambas a menos de 40 quilómetros deste alojamento –, os hóspedes podem degustar vinho ou azeite em algumas das quintas vizinhas, fazer caminhadas a pé ou de bicleta, tal como passeios em balões de ar quente e paraquedismo. Também podem fazer a Rota do Fresco e aprender a fazer pão.

Ao sabor da horta da casa verde

A horta é um elemento central nesta unidade turística que trata os hóspedes como seus convidados. Todas as manhãs, os visitantes podem saborear um pequeno almoço estilo continental com ingredientes frescos. Assim, podem contar com sumos naturais, torradas, ovos mediterrâneos ou escalfados, frutas, entre outras iguarias saborosas.

Ao final de cada dia, a partir das 19h30, os hóspedes podem juntar-se à "casa" para beber um cocktail e apreciar o pôr do sol. Após o sunset, são convidados a sentar-se à mesa para jantar com o chef e restantes convidados. Quem preferir também pode saborear o jantar numa mesa privada.

Sobre o menu? Esse será sempre uma surpresa pois depende dos melhores produtos disponíveis no dia. Na carta dos vinhos, predominam os produzidos na região, mas não faltam sugestões de outros cantos do país, bem como champanhe e tinto italiano.

O The Green House Alentejo oferece duas opções de alojamento: bed and breakfast e meia pensão (alojamento, pequeno almoço e jantar).