Tarzan no palco do Politeama

Espetáculos Online

O Teatro Politeama continua a levar a magia do espetáculo a casa das famílias. Até 26 de abril pode assistir a “Tarzan”, um musical que junta o teatro, o circo e a música para contar a história do Rei das Selvas, numa adaptação do clássico de Edgar Rice Burroughs. As transmissões são feitas em direto na página de Facebook do Teatro Politeama - Filipe La Féria.

Há vida na Cinemateca

Sessão de Cinema em Casa

A partir das representações digitais de filmes disponibilizados na secção "Cinemateca Digital", no site da cinemateca encontra um conjunto de propostas de programas para os mais novos, com atividades a realizar em casa, para crianças a partir dos 6 anos divididas por temas: animação, comédia, imaginários, paisagens, proezas, colonialismo, viagens.

Abril, celebrações mil

Passeio virtual

No conjunto de celebrações que vão decorrer para celebrar o 25 de abril, aproveite para ver ou rever o espetáculo de vídeo mapping evocativo dos 45 anos do 25 de abril, realizado pelo OCUBO, para ver ou rever até 26 de abril, em vários horários.

Pequenos cientistas em casa

Oficinas Criativas

O Centro Ciência Viva do Algarve publica várias atividades para que os mais pequenos possam fazer em casa e divertir-se em família. Comece por conhecer o aquário inframareal da Ria Formosa e faça download do vídeo completo. Conheça outras atividades.

Uma visita ao Museu Nacional do Azulejo

Exposição Online

Através do site do Museu Nacional do Azulejo consegue fazer visitas virtuais aos espaços do antigo Convento da Madre de Deus e à coleção de azulejaria. Trata-se de uma forma diferente de descobrir pormenores dos espaços do museu que, eventualmente, passariam despercebidos numa visita física.