Através do Facebook o projeto Teia 19 ganha vida. Por enquanto será este o palco dos artistas que nos últimos tempos viram muitos dos seus espetáculos cancelados devido à pandemia da covid-19.

André Gago é um dos elementos do grupo que reúne várias pessoas que de alguma maneira estão ligadas às artes – criação artística e técnica – e que com a criação de formatos específicos têm como objetivo levar a arte a casa das pessoas e fazer face à quebra de rendimentos.

O projeto começou no inicio do mês de abril, com um recital que faz parte da iniciativa mensal “As primas terças” que incide sobre os poemas de Amália. E continua com agenda cheia ao longo do mês.

A página não vai gerir nem receber qualquer donativo uma vez que cabe a cada artista indicar o meio para que este seja feito diretamente. Todos os donativos são encaminhados diretamente para os artistas. Estes devem partilhar o seu MbWay ou o método de pagamento que preferem usar.

Atualmente, a única forma de aceder à Teia 19 é através do Facebook, apesar de os artistas poderem partilhar o seu trabalho nas suas redes sociais.

Descubra este projeto aqui e não perca os próximos espetáculos!