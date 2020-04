Celebrar abril em Lisboa

Passeio virtual

Abril em Lisboa é sinónimo de celebração na rua, mas este ano o convite é feito de outra forma: festejar em casa, com música, humor, fotografia, vídeo mapping e muito mais. Conte com uma tarde de fado já este domingo.

Tintas Improváveis no Mar Shopping de Matosinhos

Oficina criativa

Os Dominguinhos, programa divertido e didático das manhãs de domingo do Mar Shopping Matosinhos, estão online, continuando a perseguir o objetivo de ensinar e entreter os mais novos. Este domingo, às 11h, o Facebook do shopping apresenta o ateliê de pintura “Tintas Improváveis”.

Museu da Carris online

Vídeos com história

O Museu da Carris está atualmente de portas fechadas, mas perto do seu público. Este equipamento cultural partilha um conjunto de vídeos no seu canal de Youtube vocacionados para as crianças, promovendo conteúdos simplificados e dinâmicos sobre os transportes históricos da Carris.

D. Maria II com histórias para os mais pequenos

Conto infantil

Todos os sábados e domingos, às 11h, é possível ver e ouvir um conto infantil na nova Salinha Online do D. Maria II. Pensada para famílias com crianças entre os 3 e os 8 anos, esta Salinha é um espaço totalmente online e gratuito, composto por vídeos com leituras de histórias e contos infantis. Este sábado, aprecie “A grande viagem do pequeno Mi”, de Sandro William Junqueira, interpretada pelo ator Luís Godinho.

Leya histórias ao deitar

Hora do conto

A LeYa solicitou aos seus autores que gravassem curtas histórias para serem ouvidas à hora de deitar e em família, por adultos e crianças. As histórias são publicadas diariamente às 21h no canal de Instagram da LeYa.