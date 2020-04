A quarentena pode ser uma oportunidade para as crianças aprenderem a preparar alguns petiscos. Para isso, nada melhor do que oferecer-lhes livros de cozinha desenhados à sua medida.

Culinária para crianças

O seu filho gosta de cozinhar? Quer aprender a fazer bolos, gelados e outras coisas saborosas? Este livro ensina as crianças a prepararem refeições fantásticas passo a passo. Vai encontrar receitas para pequenos almoços, refeições leves, refeições principais e sobremesas.

500 receitas para as crianças fazerem

Neste livro, as crianças vão encontrar muitas receitas económicas, deliciosas e práticas para todas as ocasiões. São receitas nutritivas e de fazer crescer a água na boca! É destinado a crianças dos seis aos dez anos, e inclui explicações de técnicas básicas, cuidados a ter na cozinha e dicas para tornar a arte de cozinhar muito divertida.

Cozinhar com as crianças

Um livro de cozinha divertida para pais e filhos! Neste livro, vai encontrar mais de cem páginas com receitas maravilhosas e criativas para ajudar as crianças a gostar de comida saudável. Inclui instruções passo a passo e ilustrações para facilitar a aprendizagem.

Culinária saudável e divertida para crianças

Este livro vai ajudar o seu filho a tornar-se um chef de cozinha habilidoso e confiante. Com mais de 1000 receitas fáceis, vai ter a oportunidade de aprender a preparar novos pratos deliciosos e modos saudáveis de cozinhar receitas tradicionais. Vai poder também descobrir mais sobre a constituição dos alimentos e outras curiosidades.

500 sobremesas

Cheio de fotografias coloridas, este livro sugere 500 receitas das sobremesas preferidas das crianças, deliciosas, simples e fáceis de confecionar como por exemplo, cheesecake, tarte de natas com morangos, mousses, gelados, bolachas, tiramisus e gelatinas. Desafie as crianças a aprender as técnicas essenciais e a conhecer os ingredientes e utensílios indispensáveis para preparar sobremesas magníficas!