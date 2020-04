Vamos fazer velas em cera de abelha para a mãe!

Este ano, no Dia da Mãe, ofereça um presente diferente. Inscreva toda a família no workshop online do Dia da Mãe e aprendam a fazer velas todos juntos.Um kit com tudo o que vai precisar para esta experiência será enviado para sua casa pelas Colmeias da Joana. Aqui, vão ser dadas ideias de como podem reaproveitar os materiais em fim de vida para fazer velas super originais!

Hora do conto “A mamã e eu"

No âmbito do programa Dominguinhos do Mar Shopping, o Dia da Mãe comemora-se com uma ternurenta história, “A Mamã e Eu”, que vai fala de um pequeno ursinho que adora a sua mamã. Para ouvir no dia 3 de maio, das 11h às 12.30h.

Há música na Gulbenkian

Através do site da Fundação Gulbenkian pode ver ou rever, a partir de sua casa, um variado conjunto de conteúdos: concertos, documentários, vídeos educativos sobre os instrumentos da Orquestra Gulbenkian e os bastidores do Grande Auditório, e playlists no Spotify.

Filminhos Infantis à solta na sua sala

As salas de cinema continuam temporariamente encerradas, mas a Zero em Comportamento não deixa de levar mensalmente os Filminhos Infantis até à sua casa, assim como outras curtas e longas metragens do seu catálogo do seu novo videoclube.

Uma visita pela história do dinheiro

O Museu do Dinheiro está cheio de saudades dos visitantes. Por isso, leva até eles um pouco de si e da história do dinheiro. O convite é para (re)visitar a antiga igreja de S. Julião, ver um vídeo sobre as unidades monetárias de Portugal e a testar os conhecimentos sobre o euro