1. Chá com a mãe

Há poucas coisas melhores do que uma tarde de conversa no feminino! As mães costumam ser ótimas ouvintes e gostam sempre de saber o que se passa na vida das suas filhas e de contar histórias divertidas e interessantes. Pegue nas suas filhas, façam em conjunto uns deliciosos scones quentinhos, um chá reconfortante e sentem-se no sofá a conversar, sem tempo definido.

2. Sessão de fitness

Fazer desporto acompanhado custa sempre menos. Escolham a sessão preferida da mãe, vistam o fato de treino e os ténis e queimem muita energia juntas. Vai ser bem divertido!

3. Ver um filme

As mães são ótimas a escolher os melhores filmes, principalmente quando o que nos apetece é algo descontraído ou um filme romântico. Preparem as pipocas, peguem nas mantas e sentem-se comodamente no sofá a ver um filme escolhido pela mãe.

4. Ir às compras

Um programa que fica eternamente na memória das filhas: ir comprar roupa com a mãe. As mães são excelentes conselheiras pois conhecem muito bem os filhas, o seu estilo e aquilo que lhes fica melhor. Em tempos de confinamento, em que as lojas estão fechadas, podem sempre ir às compras online!

5. Dia de SPA

As mães vão agradecer um dia relaxante no fim de uma semana atribulada e cheia de afazeres. Montem um Spa em casa, com uma sessão de massagens, manicure, limpeza de pele, música ambiente e tudo o que a vossa imaginação vos ditar!

6. Desfile de moda

Uma atividade perfeita para mães e filhas. Que filha é que não adora descobrir os armários da mãe, os acessórios e maquilhagem? Vistam juntas os looks da mãe mais divertidos, façam as combinações mais imprevisíveis e aproveitem um momento único de mãe e filha. Não se esqueçam de tirar fotografias para mais tarde recordar.

7. Montar um show

As mães são também excelentes aliadas de brincadeiras. Aproveitem para encenar uma peça de teatro, uma coreografia ou um karaoke e mostrar ao resto da família!