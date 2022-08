Fim de semana a bater à porta: conheça os melhores programas para aproveitar os dias de descanso

Acabar agosto com a agenda vazia é impossível. Aproveite o último fim de semana do mês para sair à rua e descobrir os melhores programas, de Norte a Sul do país. Os livros estão de volta, o verão ainda está a ser celebrado e o medieval volta a estar na moda. Fique a par de tudo o que pode fazer na companhia da família ou dos amigos, com estas sugestões.

Património ferroviário Valongo | festa do ferroviário | 26 a 28 ago. | M/0 Lançada pela Câmara Municipal de Valongo, o Norte do país prepara-se para receber a iniciativa cultural "EntreLinhas – Festa do Ferroviário". Este evento pretende elevar o património material e imaterial ligado à ferrovia, através de variados espetáculos, gastronomia, exposições e espaços para conferências. AntiPrincesas em palco Santarém | espetáculo | 27 ago.: 18.30h | M/6 O Jardim de Cima de Santarém recebe o espetáculo ao ar livre "AntiPrincesas – Clarice Lispector". Integrado num ciclo que pretende dar voz a mulheres que fizeram história, a peça tem como protagonista a escritora ucraniana Clarice Lispector. Esta passou a vida a tentar desvendar os mistérios do universo e a alma humana pelo poder da escrita. Descobrir a feira do livro Lisboa | feira do livro | 25 ago. a 11 set. | M/0 O fim de semana traz inúmeras possibilidades livreiras, graças à 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa. De 25 de agosto a 11 de setembro, o Parque Eduardo VII enche-se de leitores e editoras, distribuídas por 340 pavilhões. Não se esqueça de participar na Hora H, com livros a metade do preço em várias bancas. Obras e preços únicos estão à sua espera. Celebrar o verão Grândola| festival de verão| até 29 ago. | M/0 Até 29 de agosto, a Festa de Verão de Grândola anima o sul do país. Cerca de 500 expositores são distribuídos pelo Parque de Feiras e Exposições, acompanhados por espetáculos diários e conversas sobre o mundo rural. Cuca Roseta, Expensive Soul e Rui Veloso são apenas alguns dos artistas nacionais que sobem ao palco. Regresso ao medieval Castro Marim | dias medievais | até 28 ago. | M/0 A 23.ª edição dos Dias Medievais está de regresso a Castro Marim. Cinco dias e cinco noites são suficientes para voltar ao passado. O programa das festas enche-se de teatros de rua, grupos "passa calles", malabaristas, zaragateiros e cuspidores de fogo. Não perca ainda os grandes banquetes, que decorrem num espaço exclusivo à luz das tochas.