Intitulada ‘RIBILD’, a exposição apresenta nove obras da autoria da artista plástica Lu Mourelle, que enfatiza o renascimento dos Armazéns do Chiado e destaca o papel crucial que as mulheres desempenharam neste processo.

A artista propõe uma inserção divertida e desafiante para as personagens idealizadas e faz uma analogia às mulheres que são representativas desse percurso, dos incêndios até a atualidade, pensando nelas enquanto símbolos de esperança, resiliência, acolhimento e transformação.

Lu Mourelle vive e trabalha em Cascais e tem dado a conhecer a sua obras em palcos como a Bienal de Florença e exposições individuais pela Europa e Américas. Antes de se dedicar à pintura a tempo inteiro, a artista atuou no mundo da moda, segmento que até hoje influencia os padrões estéticos da sua obra. Lu Mourelle trabalha o desenho e a pintura em técnicas mistas desde criança. Mais tarde, a artista procurou o aperfeiçoamento académico na Europa, sendo hoje membro da Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa.

Além de Portugal, os trabalhos de Lu Mourelle estão presentes em coleções públicas e privadas no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países da Europa e Ásia.

Patente no piso 5 dos Armazéns do Chiado, a exposição ‘RIBILD’ é de acesso gratuito e poderá ser visitada até ao dia 1 de setembro.

O projeto ‘Arte Xxiado’ constitui uma área nos Armazéns do Chiado que dá palco, mensalmente, a exposições de autores, artistas convidados e jovens talentos de diferentes manifestações artísticas.

"Celebramos este ano o 25.º aniversário dos Armazéns do Chiado. Ao retomarmos o “Arte Xxiado”, quisemos assinalar este importante marco com uma viagem ao passado, desde o acontecimento incontornável do incêndio de 1988 até ao ponto de viragem que aconteceu nesta zona da cidade, transformando-se numa área de excelência e de referência a nível nacional e internacional. A arte sempre foi uma vertente muito forte do centro comercial, e que se mantêm até hoje, pelo que não haveria melhor forma de revisitar esta história através de uma experiência cultural", afirma em comunicado Ricardo Esteves, Diretor dos Armazéns do Chiado.

"Ao longo dos próximos meses, teremos o prazer de receber obras de diferentes nomes, ligados a múltiplas formas de arte, e estabelecer, assim, um ponto de encontro entre os nossos visitantes e a cultura", acrescenta.