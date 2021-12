A Bela Adormecida em sapatilhas de ballet

Lagoa | bailado | 12 dez.: 17h, 21h | M/6

A prestigiada companhia The Russian Classical Ballet viaja de Moscovo até ao Auditório Carlos do Carmo para encenar o clássico de Tchaikovsky “A Bela Adormecida”. No meio de maldições, castelos, florestas e fadas, apenas o beijo do verdadeiro amor pode despertar a princesa sonolenta, devolvendo a paz ao reino. Dirigida pela bailarina Evgeniya Bespalova, o romantismo está em força neste bailado.

O regresso do gigante Gulliver

Faro | teatro | 14 dez.: 21h30 | M/6

A história de Gulliver chega ao Teatro das Marionetas de Faro. Este anti-herói estreia-se em palco, depois de encantar gerações no romance do século XVIII, assinado por Jonathan Swift. Desta vez, é o algarvio Tiago Cadete que dá a conhecer o personagem, transformando-o num VJ com inteligência artificial do futuro. A não perder!

Teatro das Figuras / Divulgação

E o filme francês do mês é…

Loulé | cinema | 15 dez.: 21h | M/12

No Auditório do Solar da Música Nova, assiste-se ao filme francês do mês de dezembro, “Damien veut changer le monde”, uma comédia para toda a família. Damien é um educador de escola primária, que se faz passar por pai de um dos seus alunos para este não ser expulso do país. Abordam-se importantes tópicos como migração e laços familiares, num registo cómico. Celebre o Natal com uma ida ao cinema.

Melodias de Natal na Igreja Matriz

Silves | concerto | 22 dez.: 21.30h | M/0

A Igreja Matriz de Silves recebe o melhor da música clássica, mesmo antes do início das festividades. Obras natalícias de compositores como Tchaikovsky, Mozart e Bizet são interpretadas pela Orquestra Clássica do Sul. O concerto é conduzido pelo maestro Luís Machado e acompanhado pelo coro participativo da região. Entre no espírito da quadra com as mais acarinhadas melodias de Natal!

Orquestra do Sul / Facebook

Uma volta pelo mercado

Portimão | mercado | até 23 dez.: 2.ª a 6.ª: 17h – 20h. Sáb., dom., fer.: 15h – 20h | M/0

Se está perto de Portimão, pode sempre fazer uma pausa e passar pela nova edição do Mercadinho de Natal. Inspirada nos mercados de Natal do norte da Europa, o centro da cidade recebe a iniciativa, que procura dar a conhecer o melhor dos sabores e saberes regionais. Com um leque recheado de atividades, venha sentir a magia natalícia em pleno!

Santinhos e Santons

Albufeira | exposição | até 7 jan.: 9.30h – 12.30h, 13.30h – 17.30h | M/0

A Galeria Municipal João Bailote recebe a famosa tradição Provençal dos Santons. Os Santons de Ragnhild Olsen são bonecos artesanais, que podem medir entre 25 e 30 centímetros, trajados a rigor para a quadra natalícia. Vários artistas assinam as figuras, normalmente representativas de profissões como o médico, o professor, o padeiro e, claro, o Pai Natal.