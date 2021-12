Cinderela no gelo

Matosinhos | 1 dez. a 5 jan. | M/3

Em "A Nova Cinderela no Gelo", uma das mais famosas princesas calça os patins e luta por traçar o seu próprio destino! Numa viagem repleta de humor e energia, Cinderela decide que ninguém a pode impedir de dar voz ao seu coração, partindo à descoberta da sua identidade. Com um elenco encabeçado pelas cantoras Irma e Carolina Deslandes, este espetáculo no gelo tem todos os ingredientes para ser inesquecível.

A Nova Cinderela no Gelo / Divulgação

Ninguém dá prendas ao Pai Natal

Anadia | 11 dez.: 15h | M/0

Ao assistir a meninos por todo o mundo a desembrulhar as prendas no dia 25 de dezembro, o Pai Natal chega a uma triste conclusão: nunca ninguém lhe deu uma prenda no Natal! Afinal, distribuir prendas e viver no Pólo Norte não é tão divertido quanto parece. Descubra uma nova faceta desta figura mítica com um divertido teatro de fantoches em Anadia.

Já passou!

Leiria | 11 dez.: 15.33h, 17.30h | M/6

Frozen é um dos filmes favoritos dos pequenos lá de casa? Já passou horas e horas com Já Passou preso na cabeça? Se sim, o Teatro José Lúcio Silva tem uma proposta para si. Num PocketShow a decorrer no Mercado Sant’ana, os mais novos podem disfrutar de um teatro que pega na premissa original de Frozen e acrescenta-lhe muito mais. Venha conhecer uma história original que aborda temas como amor, justiça e amizade.

Walt Disney Pictures / Divulgação

O Tal Natal

Ericeira | 10, 11 dez.: 21h, 12 dez.: 18h | M/3

Os alunos da academia de teatro da Associação Meleca reúnem-se para dar uma nova cor a este Natal. Caso esteja pela Ericeira este fim-de-semana, pode assistir a uma compilação de pequenas histórias, dramatizadas por crianças e adolescentes. "Pai Natal?", "Crise de Natal", "O Natal da Clínica", "Ciúmes de Natal" e "O Roubo das Prendas" são alguns dos contos que serão dramatizados ao longo de três datas.

Vamos ao circo

Lisboa | 4 a 25 dez. | M/3

Um clássico de Natal está de volta ao Coliseu dos Recreios! Entre palhaçadas, malabarismos e cartolas, vive-se a verdadeira magia natalícia, na companhia de profissionais circenses de todo o mundo. Tradição e qualidade são as palavras-chave desta ida ao circo, que exclui qualquer tipo de números com animais. Para quê ver no sofá quando pode sentir a alegria deste espetáculo ao vivo?