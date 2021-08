Numa altura em que as férias de verão estão de volta, as famílias portuguesas regressam também aos areiais do Algarve. A pensar nisto, a FNAC lança uma iniciativa através do seu serviço de entrega de livros via Uber Eats e leva até à praia uma oferta de Livros Frequiiiiinhos para todos.

Para que as leituras dos portugueses não fiquem suspensas pelos banhos de sol e para que as novidades cheguem até à toalha, a FNAC Reads by Uber Eats andará a distribuir livros gratuitos na Praia dos Salgados, durante os dias 8 e 9 de agosto.

A dinâmica desta ação será simples: os leitores já registados no Uber Eats irão ter acesso a uma password através da própria aplicação e via email, e só terão de a confirmar com o Expert FNAC/Uber, identificados com o colete FNAC e a mochila verde do Uber Eats, que andará pela praia a distribuir os livros.

Além da obra, os contemplados receberão também um flyer com um código de desconto para utilizar em futuros pedidos na aplicação.

Sendo uma iniciativa limitada ao stock existente, durante os dois dias serão distribuídos inúmeros marcadores FNAC e cerca de 120 livros, entre os quais: O Clube do Crime das Quintas-Feiras de Richard Osman, A Outra Metade de Brit Bennett, Antes Que o Café Arrefeça de Toshikazu Kawaguchi, Piranesi de Susanna Clarke, Beartown de Fredrik Backman, entre muitos outros.