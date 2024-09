A Bang & Olufsen acaba de revelar a sua mais recente Edição Atelier, o Beosound Balance Marbled Black.

A sua forma icónica foi recriada com uma base opulenta de mármore, combinando camadas de preto e branco, num toque de elegância intemporal. A propriedade escultural do mármore realça o design geométrico da coluna. Cada edição é única devido às variações naturais presentes no mármore, garantindo que cada Beosound Balance seja uma peça exclusiva. Um tecido preto escuro cobre a coluna, criando uma estética minimalista que complementa perfeitamente as qualidades da base de mármore.

Com áudio cristalino de 360 graus, a coluna envolve os ouvintes na sua música favorita, enquanto a tecnologia de formação de feixes permite uma direção precisa do som com apenas um toque. Pode ainda ser ligada a outras colunas. Trata-se de uma edição limitada de apenas 57 unidades. Tem um PVP de 5599€ e está disponível mundialmente na loja online da marca e em lojas selecionadas.