Para comemorar o Dia da Mãe, a Bloom preparou a coleção “Intemporal”, um conjunto de ramos e arranjos florais que realçam a beleza e a simplicidade dos clássicos.

Entre as sugestões da coleção, exclusiva para a data, está o ramo de Rosas e Limonium, um arranjo delicado e feminino, em tons rosa e roxo, o Cesto em vime artesanal com Eustomas e Flor de Cera, que faz jus ao nome da coleção, já que, com os cuidados certos, as flores prometem perdurar no tempo.

Exuberante na forma e na cor, o ramo de Peónias vermelhas, também disponível em rosa, combina perfeitamente com a efeméride pela sua fragrância subtil e sofisticada, capaz de perfumar qualquer divisão da casa.

Veja aqui algumas sugestões de arranjos florais:

A oferta não estaria completa sem os já conhecidos vasos rústicos Bloom, que podem ser encomendados de forma separada ou em conjunto com flores diversas como Safari, Tulipas e Matiola.

Todas as sugestões estão disponíveis na loja online da marca, que mantém o habitual serviço de entregas personalizadas, em mãos, num raio de 2 km a partir de qualquer uma das suas lojas.