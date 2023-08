A Bragalândia, uma espécie de mini feira popular instalada no interior Braga Parque, vai invadir o Norte do país e promete alegrar as suas noites de verão.

Entre 1 e 31 de agosto, os mais pequenos poderão viver momentos de diversão em família neste espaço comercial localizado junto à Escadaria Principal.

Preparado para receber crianças de todas as idades, aqui vai poder experimentar diferentes diversões e jogos deste paraíso da brincadeira, como é o caso da mini roda gigante e das cadeiras voadoras.

Nas cabines de jogos poderá divertir-se com com o jogo das latas, o jogo do galo ou pôr à prova a sua pontaria com o tiro ao alvo.

Totalmente gratuito, o Bragalândia vai estar a funcionar de segunda à sexta, entre as 15h00 e as 22h00, e aos sábados, domingos e feriados das 12h00 às 22h00.