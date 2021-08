Com recurso aos produtos sazonais e locais, Bruno Viegas, chefe executivo dos espaços gastronómicos do resort Anantara Vilamoura, preparou um novo menu para o restaurante Emo, que venceu pelo terceiro ano consecutivo o prémio “Best of Award of Excellence”, da revista “Wine Spectator”. Novidade nos sabores extensível ao Champagne Pool Bar, localizado na piscina Cascade.

Bruno Viegas imprimiu uma maior frescura aos pratos do Emo. O resultado é uma carta com destaque, nas entradas, para a Coxa de pato fumada com peras confitadas, cacau e picles de cenouras e cebolas; o Robalo com açorda de ovas, molho de peixe à portuguesa, puré de limão e alface do mar, como prato principal; Arroz-doce com pipoca gelada e canela, para sobremesa. Há, ainda, três menus de degustação com harmonização de vinhos: "Tradição", "Viagens" e "Terroir" (este último vegetariano).

Já a nova carta do Champagne Pool Bar da piscina Cascades oferece a oportunidade para momentos refrescantes acompanhados de cocktails e petiscos gourmet. Da lista fazem parte hambúrgueres, Bao’s e Poke Bowls – que unem ingredientes como o camarão, o tofu, o salmão e o frango a frutas e legumes – e sobremesas. Também é possível pedir Ostras da Ria Formosa e Camarão cozido com flor de sal. As sugestões de bebidas passam pelo champanhe, cocktails clássicos e de assinatura e sumos naturais.

créditos: Anantara Vilamoura

Um oásis

Em matéria de saúde e bem-estar, segue-se um convite para renovar energias com antigas terapias mediterrâneas, rituais exclusivos e técnicas asiáticas revigorantes, através das novas “Spa Journeys” exclusivas Anantara.

Se o objetivo é reduzir os níveis de stress e melhorar a qualidade do sono, concentração e criatividade, o programa “Sleep Well” oferece uma combinação de massagens calmantes e experiências meditativas. Quem pretende rejuvenescer corpo e espírito, tem o pacote “Rejuvenating Journey”, incluindo um lifting facial.

Já para os que preferem fazer tudo a dois, o “Romantic Wellness Getaway” é o retiro de bem-estar para casais, com aula de fitness privada. Para combater o uso indevido e excessivo das tecnologias, o “Digital Detox Journey” ajuda os mais ou menos fanáticos a libertarem-se do mundo digital e a encontrarem o seu eu interior com uma caminhada mindfulness e uma massagem indiana. Ainda no plano das desintoxicações, o programa “Detox & Immunity Boost” promove a regeneração corporal por meio de atividades de cardiofitness personalizadas.

créditos: Anantara Vilamoura

Hora das crianças

De forma a tornar as férias uma experiência relaxante para os pais e feliz para os mais pequenos, o Anantara Vilamoura preparou muitas surpresas com palco no Adventurers Kids Club. Este espaço, supervisionado por uma equipa qualificada e especializada, proporciona mil e uma aventuras para crianças dos 4 aos 12 anos.

Entre as 10h00 e as 12h00 e as 14h00 e as 18h00, haverá lugar para jogos tradicionais, sessões de arts & crafts, mini discoteca, aulas de golfe, equitação e ténis e muitas outras surpresas.