No Porto, o hotel que acolheu o Dalai Lama celebra 70 anos e propõe programa de visita à cidade

Em sete décadas de história, o hotel Infante Sagres, primeiro hotel de luxo do Porto, foi testemunha e palco da sua história e evolução. Projetado pelo arquiteto Rogério de Azevedo, pioneiro da escola modernista do Porto, o hotel foi recentemente restaurado e renovado, recuperando a sua configuração original.

A missão foi descrita por Adrian Bridge, CEO do grupo The Fladgate Partnership, que detém o hotel desde 2016, como um “lapidar de uma joia”, pela minúcia com que todos os detalhes foram trabalhados, por equipas especializadas em conservação de arte. “Porque mais do que restaurar, o objetivo foi devolver ao hotel todo o seu charme e personalidade. Do vitral assinado pelo atelier Ricardo Leone, com mais de 500 painéis pintados à mão, aos tetos e pavimentos, descobrimos, à medida que íamos desvendando as camadas de história do hotel, o seu verdadeiro valor: o tempo”, afirma.

No seu livro de honra, constam fotografias e mensagens de figuras de estado, vários membros de famílias reais, músicos e até o Dalai Lama. Entre as ilustres recordações, lê-se, nas palavras de José Saramago que “O hotel Infante Sagres é de certa maneira o Porto, no sentido de que exprime uma serenidade, uma espécie de certeza de quem está onde deve estar e é o que deve ser”.

Mas nem só de passado vive o hotel Infante Sagres. A unidade hoteleira lançou um novo programa, que convida à descoberta do Porto até Dezembro deste ano. O programa “A Joia do Porto” sugere três noites de alojamento e um conjunto de experiências integradas.

Localizado no coração da cidade, em plena Praça Filipa de Lencastre, o hotel Infante Sagres pode ser o ponto de partida para explorar a cidade a pé, estando a uma curta distância dos seus principais atrativos, como a Torre dos Clérigos, a Ribeira ou a Avenida dos Aliados. Entre as experiências incluídas no programa está uma “walking tour” privada, em que, na companhia de um guia especializado, poderá desvendar os segredos de uma cidade, com tanto por contar.

créditos: Hotel Infante Sagres

Símbolo e fio condutor da sua história, o Rio Douro é um dos pontos de visita obrigatório no programa, que convida a uma viagem de barco pelas seis pontes que atravessam as duas margens e a uma visita e prova nas caves Taylor’s, uma das mais antigas casas de vinho do Porto.

De regresso ao hotel, a descoberta faz-se também pelos sabores da comida e do vinho, no Vogue Café Porto. O hotel criou o cocktail de aniversário “1951”, composto por Taylor’s Chip Dry, Italicus, Dom Bénédictine, Xarope de maçã Granny Smith, gengibre e sal e pimenta, que poderá ser degustado tranquilamente no pátio interior do Vogue Café Porto, um verdadeiro oásis no centro da cidade.

O programa orça entre os 275 e os 375 euros (noite), dependendo da tipologia de quarto.

As reservas são obrigatórias através do site, e-mail reservations@infantesagres.com, ou do telefone 220 133 126.