“Cinema ao Luar” regressa ao Jardim da Música e Parque Multidesportivo Naide Gomes, em Odivelas, ao Largo Vieira Caldas, em Caneças, e ao Ringue de Futebol, no Olival Basto. A edição deste ano da iniciativa que democratiza o cinema, com sessões de entrada livre, realiza-se de 27 de agosto a 25 de setembro, todas as sextas-feiras e sábados.

A iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas “cumpre todas as normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde. O uso de máscara é obrigatório”.

Os interessados encontram o programa abaixo:

Jardim da Música (Odivelas)

27 de agosto

21h30 – “Galveston – Vingança e Redenção” M/16

28 de agosto

19h00 – “Tabaluga e a Princesa do Gelo” (animação) M/6

21h30 – “O Informador” M/14

Parque Multidesportivo Naide Gomes (Odivelas)

3 de setembro

21h30 – “Verdade Debaixo de Fogo” M/12

4 de setembro

19h00 – “Lassie – De Volta a Casa” (familiar) M/6

21h30 – “O Segredo – Atreve-te a Sonhar” M/12

Largo Vieira Caldas (Caneças)

10 de setembro

21h30 – “Ladrões de Tuta e Meia” M/12

11 de setembro

19h00 – “Liga dos Animais Fantásticos” (animação) M/6

21h30 – “Tony” M/12

Ringue de Futebol (Olival Basto)

17 de setembro

21h30 – “Golpada Final” M/16

18 de setembro

19h00 – “Troll e o Reino de Ervod” (animação) M/6

21h30 – “Um Último Golpe” M/14

Jardim da Música (Odivelas)

24 de setembro

21h30 – “Clube dos Divorciados” M/14

25 de setembro

19h00 – “O Jardim Secreto” (familiar) M/12

21h30 – “Seberg – Contra Todos os Inimigos” M/14