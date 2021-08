O final do verão é época de regresso à rotina, mas pode também ser uma oportunidade para usufruir de mais uns dias de descanso na melhor companhia.

A pensar nos que aproveitam todas as oportunidades para viver momentos memoráveis a dois, o Cascade Wellness Resort, em Lagos, tem uma oferta especial com descontos até 30% para desfrutar de umas mini-férias românticas no Algarve.

A oferta “Descanso a Dois” inclui um upgrade gratuito para um alojamento de categoria superior, um jantar romântico, uma surpresa especial à chegada e acesso às facilidades de Wellness&Fitness.

Esta oferta, disponível a partir de 102,90€/noite, é aplicável a novas reservas para estadias mínimas de 3 noites entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2021, quando reservado um quarto duplo ou duplo vista Piscina.

Os membros do programa Cascade Rewards contam com um benefício acrescido, uma vez que têm um desconto adicional de 10% sobre esta e outras ofertas promovidas pela unidade.

Cascade Wellness Resort: um dos mais luxuosos hotéis no Algarve

Situado numa localização ímpar no topo da falésia da Ponta da Piedade, com a envolvente histórica de uma cidade de quatro milénios e o Atlântico como pano de fundo, o Cascade Wellness Resort é um dos mais luxuosos hotéis de 5 estrelas no Algarve, oferecendo uma experiência elegante e sofisticada – disponibilizando além de quartos de hotel, apartamentos e villas independentes

Com 38 hectares, 5 piscinas (2 dedicadas a crianças e uma com fundo de areia), 2 campos e meio de futebol com medidas oficiais FIFA, jardins, driving range, academia de golfe, 2 campos de ténis e serviços de SPA e Fitness, o hotel dispõe ainda de 3 restaurantes - o The GastroPub, o Senses e o Mundi - e 2 bares- o Lighthouse e o SandyBay (sazonal).

Navegue pelo caminho do bem-estar e encontre o seu equilíbrio no Cascade Wellness Resort.