Dia Nacional dos Castelos celebra-se com visitas gratuitas

Os castelos são testemunhas da memória coletiva dos povos e representam uma importante referência arquitetónica, histórica, cultural e simbólica de um país.

Em Portugal, o Dia Nacional dos Castelos celebra-se a 7 de outubro e neste dia é possível visitar estes edifícios históricos, gratuitamente.

Uma viagem pela história medieval, pelas descobertas e conquistas de Portugal, as batalhas mais marcantes e os traços de outras culturas que por cá passaram.

No norte do país pode visitar o Castelo de Guimarães, reconhecido por muitos como o castelo que, por excelência, está ligado às origens de Portugal. Conheça a história do berço português, a evolução e viaje, através da galeria de fotos.

Castelo de Guimarães

Em Lisboa, os habitantes são vigiados pelo Castelo de São Jorge, onde a história da antiga Olissipo é contada ao pormenor. Faça uma visita guiada pelo castelo mais emblemático da capital com especialistas em história, história de arte e arqueologia.

Castelo de São Jorge

Mais a Sul, o Município de Beja celebra o Dia Nacional dos Castelos, através da iniciativa “À volta do Castelo de Beja”. Assim, serão realizadas visitas guiadas ao Castelo de Beja, com a primeira a ter início às 10.30h, a segunda às 14.30h e a terceira às 17.30h. Pelas 18.15h, irá decorrer uma sessão de poesia ao entardecer na Torre de Menagem.

Castelo de Beja

Celebre o Dia Nacional dos Castelos com toda a família!