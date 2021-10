Palácios e outros lugares históricos para visitar com os miúdos numa semana especial

Um palácio majestoso

Queluz | Monumento | 2.ª a dom.: 9h-18h

Organize um passeio ao Palácio Nacional de Queluz. Este lugar mágico proporciona uma experiência inesquecível num cenário de sonho. Passeie pelos jardins e visite um palácio ligado às vivências de três gerações da Família Real portuguesa. Quem não quer experimentar viver como os príncipes e princesas, reis e rainhas? As crianças vão ficar encantadas com este programa!

Realeza por um dia

Lisboa | Visita | 2.ª a dom.: 9.30h-18.30h | M/0

Digna de contos de fadas, a vila de Sintra é um local extraordinário e o Palácio da Pena é a cereja no topo do bolo! Implantado no alto da serra de Sintra, encontra-se envolvido por uma paisagem magnífica e cheia de arvoredo. As suas cores vivas e peculiares, para um palácio, transportam-nos para o imaginário e o seu interior revela grande intimidade e conforto que marcaram a arquitetura romântica do século XIX.

A beleza barroca

Vila Real | Visita | 2.ª a 6.ª: 9.30h-13h, 14h-18h, Sáb., Dom.: 9h-13h | M/0

O Palácio Mateus, em Vila Real, foi construído no século XVIII e é um dos maiores representantes do período barroco em Portugal. Além da belíssima fachada e dos jardins que a circundam, destacam-se, na decoração interior, os tetos em madeira, o mobiliário de diferentes épocas, pintura dos séculos XVII e XVIII e uma grande biblioteca. Esta é uma visita que não pode perder!

Edifício neoclássico imponente

Porto | Visita | 2ª a Dom.: 9h-18.30h | M/0

O Palácio da Bolsa é um edifício único que conta já com mais de 100 anos recheados de história, estilos diferentes, salas e salões e pormenores impressionantes, que prometem fascinar os pequenos e os mais crescidos também. Localizado no Porto, esta obra fascinante merece certamente uma visita.

Dos reis até hoje

Lisboa | Passeio | 2ª a 6ª: 8h-18h, Sáb., Dom., fer.: 10h-18 | M/0

Prepare a cesta e leve os miúdos a apreciar uma refeição nobre ao ar livre. Os jardins da Tapada das Necessidades são um recanto escondido na capital, onde no passado os reis e as rainhas de Portugal faziam os seus piqueniques.

