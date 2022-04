Dançar em qualquer ponto de Portugal

Companhia Nacional de Bailado | 29 abr. | Todo o país

A Companhia Nacional de Bailado celebra o Dia Mundial da Dança de forma multifacetada. Em Almada, Aveiro, Faro e Porto, a companhia promove masterclasses de técnica de dança clássica. Já em Lisboa, o bailado romântico “La Sylphide” estreia-se no Teatro Camões.

Uma parceria com a RTP2 acomoda ainda as necessidades daqueles que preferem celebrar sem sair de casa. O canal exibe “Danças na Cidade”, um projeto de dança da autoria de Daniel Gorjão, desenhado para a televisão.

Espetáculos em dose de dupla

Centro Cultural Vila Flor | 29 abr.: 15.30h, 21.30h. 30 abr.: 19h | Guimarães

Em Guimarães, dois espetáculos constituem os grandes destaques das comemorações. Por um lado, João dos Santos Martins apresenta “Coreografia”, focada na relação entre a fotografia como suporte não-comunicativo. O texto funde-se no movimento, provando que é possível contar histórias através do corpo.

Por outro, a companhia Dançando com a Diferença protagoniza “Endless”. O audiovisual traduz a condição humana, a vida, a degradação do corpo e a nossa única certeza, a morte. A diversidade encontra-se em grande plano nesta atuação.

Passos de dança intimistas

Espaço Memória | 29 abr.: 21h | Barreiro

No Dia Mundial da Dança, todos os caminhos vão dar ao Espaço Memória. A Companhia DanceUp Ballet inaugura as comemorações com o espetáculo “Intimista”. Eis o ponto de partida para criar um espaço onde o património, a identidade e a história dominam.

Sob a direção artística de Ana Nascimento, o movimento, os passos e as bailarinas criam um ambiente único. Um espetáculo gratuito, dirigido a toda a família.

Movimento em homenagem à mulher

Fórum Municipal Luísa Todi | 29 abr.: 21h | Setúbal

A Academia de Dança Contemporânea de Setúbal celebra a maior festa da dança com “Rehlum”. Este bailado nasce da reflexão sobre a necessidade de reconhecer a importância da liberdade de expressão da mulher, na sociedade atual. É uma ode à figura feminina que invoca a resiliência, esperança e humanidade.

“Rehlum” é coreografado por Iolanda Rodrigues, com música de George Bizet e Jorge Salgueiro, sendo sonorizado ao vivo pelo Coro Setúbal Voz, com a participação de membros do Ateliê de Ópera de Setúbal. Um espetáculo a não perder.

Pista de dança para avós e netos

Jardim Municipal Engenheiro Pulido Garcia | 29 abr.: 18h | Serpa

Dançar não olha a formas físicas ou a diferentes contextos. Passa-se o mesmo com a idade. Serpa celebra o Dia Mundial da Dança com jogos ao ar livre cheios de ritmo, dirigidos a avôs e netos.

Estimulam-se, assim, laços familiares, ao mesmo tempo que todos são encorajados a dar um passinho de dança. Junte-se a esta tarde, acompanhada pela professora Íris Ferreira.