Dia Mundial da Árvore: conheça 6 florestas afetadas pelas desflorestação

Amazónia

A Amazónia é a maior floresta do planeta e uma das que mais tem sofrido com a falta de cuidado humano. Estima-se que mais de um quarto da região brasileira poderá desaparecer nos próximos anos. A criação de gado e a agricultura são as principais causas.

Brunei

Divididas entre a Malásia, a Indonésia e o Burnei, as florestas apelidadas de “Coração do Brunei” estão gradualmente a desaparecer. Até 2030, pensa-se que apenas 33% da florestação em planícies irá permanecer, devido à intensa exploração industrial.

Gran Chaco

O Gran Chaco, partilhado pela Bolivia, Paraguai, Brasil e Argentina, é uma das maiores florestas secas do mundo. A proximidade à reserva de biodiversidade da Floresta Atlântica fazem deste um território protegido, cada vez mais devastado por pastos e terras de cultivo.

Bacia do Congo

A Bacia do Congro reúne 20% das florestas tropicais à escala mundial. Apesar de ser a zona mais biologicamente diversa em África, encontra-se muito próxima de centros urbanos, que têm vindo a aumentar ao longo dos anos. A presença humana é a maior ameaça à Bacia do Congo.

Cerrado

Embora não tão conhecida como a Amazónia, a savana brasileira do Cerrado encontra-se igualmente ameaçada. As plantações de soja, bastante exigentes ao terreno, são o principal inimigo desta zona. Espera-se que grande parte da savana e florestas anexas desapareçam até 2030.

Sumatra

A produção de óleo de palma chegou em força à Sumatra, estendendo-se a florestas protegidas e parques nacionais. Diversas espécies, incluindo tigres, orangotangos e rinocerontes, estão em risco de ver os seus habitats destruídos, caso não sejam tomadas medidas.