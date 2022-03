Encha o olhar com cinco das pontes mais bonitas do mundo

Ponte Dourada | Vietname

Nas colunas do Vietname central, a Ponte Cầu Vàng ou Ponte Dourada ergue-se a cerca de 1.400 metros acima do nível do mar, ao longo de 149 metros de cumprimento. A parte mais surpreendente? A ponte gira quase em volta de si mesma e é suportada por duas mãos gigantes. Uma popular atração turística, que vale a pena visitar.

Ponte de raízes vivas “Double Decker” | Índia

A Ponte Double Decker situa-se nas florestas de Meghalaya na Índia. É um excelente exemplo das várias pontes de raízes vivas existente no país. Composta por dois troços sobrepostos, esta infraestrutura é totalmente natural, aumentando de tamanho ano após ano. Dispensa-se qualquer tipo de metal, visto que pode suportar até 40 pessoas.

Ponte Henderson Waves | Singapura

Em Singapura, mora uma ponte cheia de altos e baixos. A Ponte Henderson Waves é a maior ponte pedestre do país, desenhada para mimicar a forma ondulante de uma onda. A sua constituição, caracterizada por múltiplas reentrâncias, permite que os transeuntes se sentem e observem as paisagens. À noite, a infraestrutura é iluminada e passa a ser a estrela de um espetáculo de luzes LED.

Ponte Rialto | Veneza

Entre os canais de Veneza, ergue-se a Ponte Rialto, uma das imagens de marca mais icónicas da região. A sua construção remonta ao século XVI, tendo sido alvo de várias obras de restauro até chegar aos dias de hoje. Os arcos da ponte encaixam perfeitamente na arquitetura veneziana, convertendo-se no coração de toda a cidade.

Ponte Baluarte | México

No limite dos estados mexicanos de Durango e Sinaloa, surge a Ponte Baluarte, vencedora de recordes do Guiness. É considerada a terceira maior ponte suportada por cabos do mundo, sendo conhecida pela sua aparência intimidante. Já imaginou estar suspenso num dos maiores desfiladeiros da Sierra Madre Ocidental? Não é para os de coração fraco.