Baloiço dos Sonhos | Cabeceiras de Basto

A 870 metros de altitude, no cimo do Monte do Castelo, encontra-se o famoso Baloiço dos Sonhos. Nesta infraestrutura, é possível observar as bonitas vistas entre o Lugar da Toninha e Juguelhe. Abrace toda a beleza da região em grande!

Baloiço da Boneca | Sebolido

No Miradouro da Serra da Boneca, há uma estrutura que o ajuda a tirar o máximo partido da natureza. Falamos do Baloiço da Boneca, no coração do Douro. O acesso ao baloiço faz-se através da freguesia de Sebolido, sendo um ótimo pretexto para conhecer os arredores.

Susana Sousa Ribeiro

Baloiços da Rapa | Celorico da Beira

Para apreciar a paisagem do Vale do Mondego e de Celorico da Beira, o que não faltam são opções. Nesta zona, é possível encontrar um miradouro e dois baloiços, que formam a dupla de Baloiços da Rapa. De um lado a nascente do rio, do outro lado a aldeia, assim se junta o melhor dos dois mundos.

Baloiço das Antas P’ro Mondego | Seixo da Beira

Construído pelo Grupo Duas Antas, o Baloiço das Antas P’ro Mondego ajuda a conhecer todos os cantinhos de Oliveira do Hospital. Numa só vista panorâmica, consegue avistar todo o património histórico das freguesias de Seixas e Vale do Ferro.

Grupo Aventura Duas Antas / Divulgação

Baloiço da Torre de Seixo | Seixo do Côa

A junta de freguesia de Seixo do Côa foi a grande impulsionadora do Baloiço da Torre do Seixo ou Seixo’s Tower Swing. Por estas bandas, é possível observar não só paisagens campestres, como a ponte da ribeira que vai desaguar no rio Côa. A banda sonora perfeita? As badaladas da torre sineira da Igreja Matriz.

CM de Sabugal / Divulgação

Baloiço Maria Gomes | Anadia

Na Capital do Espumante, o Baloiço Maria Gomes apresenta o melhor das paisagens vitivinícolas da região. A baloiçar não lhe escapará nada, desde as colinas de São Lourenço do Bairro e Paredes do Bairro à Serra do Buçaco e Caramulo!

Baloiço Maria Gomes / Facebook

Baloiço dos Amigos de Santa Cristina | Vacariça

O Baloiço dos Amigos de Santa Cristina surgiu através da iniciativa de um grupo de teatro local, obrigado a passar ao online durante a pandemia. O objetivo do baloiço era atrair mais visitantes à aldeia de Santa Cristina, devastada pelos incêndios de setembro de 2019. Paragem obrigatória para quem se encontra pela zona.

Baloiço Foi Amor à Primeira Vista | Nazaré

A Ladeira do Sítio é a morada do Baloiço Foi Amor à Primeira Vista que promete deixar qualquer um apaixonado. Com uma vista privilegiada sob a praia da Nazaré, esta janela para o paraíso mostra o céu azul refletido no oceano, em toda a sua glória.

JF Leiria / Divulgação

Baloiço de Bico da Goiva | Salvaterra de Magos

Apesar do seu aspeto idílico, até há pouco tempo, o Mouchão do Bico da Goiva encontrava-se bastante degradado e cercado por vegetação alta. Hoje em dia, um parque de merendas à beira Tejo surge em seu lugar, tendo como joia da coroa o Baloiço de Bico da Goiva.