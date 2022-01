Parque de Avioso | Maia

O paraíso natural da Maia encontra-se no conhecido Parque de Avioso. À distância de uma pequena viagem, as famílias podem contemplar várias espécies de fauna e flora, capazes de fazer as delícias de qualquer um. As refeições também não constituem problema, com muitos locais à sombra para interiorizar toda a beleza.

CM da Maia / Divulgação

Parque Ambiental de Santa Margarida | Constância

O Parque Ambiental de Santa Margarida é composto por 6 hectares de pura magia. Além de longos passeios pelos mistérios da natureza, o espaço dispõe ainda de atividades temáticas e até de um Borboletário Tropical! Assim se educam as próximas gerações sobre a importância de conservar espaços verdes.

Parque José Gomes Ferreira | Alvalade

O Parque José Gomes Ferreira é também conhecido como Mata de Alvalade. O espaço tem todas as condições para ser o seu próximo local de passeios no centro da cidade. Desde percursos pedonais a parques de merendas, várias valências juntam-se para criar memórias na companhia das crianças.

JF de Alvalade / Divulgação

Jardim Dr. Mário Soares | Campo Grande

No Campo Grande, mora um jardim citadino com ares campestres. O Jardim Dr. Mário Soares é um espaço de cariz lúdico e recreativo, emoldurado por prados verdejantes. A cereja no topo do bolo? Um lago onde pode passear de barco, praticar desportos ou apenas apreciar os patos. Aqui está o lugar indicado para as crianças gastarem energias.

Parque Augusto Pólvora | Sesimbra

O Parque Augusto Pólvora traz ao de cima o lado mais radical de Sesimbra. Tendo como mote a sustentabilidade, o parque dispõe de um skate park, um EcoParque, EcoTrilhos, zonas de fitness e muito mais. Prepare as suas melhores sapatilhas de desporto e venha viver uma aventura ao ar livre!