Meninos iguais a mim

Vila Nova de Famalicão | espetáculo | até 6 jan.: 10h, 15h, 17h, 21h | M/0

Uma boa visita ao circo nunca passa de moda! Inspirado no livro “Meninos de Todas as Cores” de Luísa Ducla Sores, o espetáculo “Aquarela” procura explorar o que une e divide as pessoas enquanto seres humanos. Acrobatas, equilibristas e malabaristas protagonizam esta história encantada, centrada no amor e aceitação.

Corrida ao jardim

Vila Nova de Gaia | passeio | 2.ª a dom. | M/0

As melhores semanas podem incluir uma relaxante visita ao jardim. Em Mafamude, o Jardim Soares dos Reis, construído no século XX em homenagem ao escultor António Soares dos Reis, foi recentemente requalificado, estando aberto às mais diversas atividades culturais. A pensar nos mais novos, há ainda um parque infantil, dedicado ao Pinóquio!

CM Gaia / Divulgação

Mensagens entre silêncios

Santa Maria da Feira | exposição | até 15 jan., 2.ª a sáb.: 10h-19h, dom.: 9.30h-12.30h | M/0

A Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira recebe uma exposição, focada na perspetiva da artista Sara Gonçalves. Os visitantes confrontam os espaços entre respirações e as pausas entre os gestos. Um limbo entre atos, onde se diz muito sem falar. Se há coisa que “Inevitável” consegue fazer, é expandir horizontes.

CM Santa Maria da Feira / Divulgação

O Belo, a Sedução e a Partilha

Lisboa | exposição | até 17 jan., 3.ª a dom.: 10h-18h | M/3

Até dia 17 de janeiro, o Museu Nacional de Arte Antiga presta homenagem aos grandes mestres da pintura. Eis a ideia na origem do projeto museográfico “O Belo, a Sedução e a Partilha”. Várias peças, integradas na coleção de Maria e João Cortez Lobão, ganham uma nova morada na Galeria de Pintura Europeia, fomentando o interesse por um lado diferente da arte.

Museu Nacional de Arte Antiga / Divulgação

Passeio na serra

Redondo | passeio | 2.ª a dom. | M/0

Entre os concelhos de Estremoz e Redondo, ergue-se a Serra D’Ossa, a principal elevação do Alentejo Central. Graças à instalação de novos passadiços, a beleza da região está agora ao alcance de toda a família. O percurso pedonal liga a Aldeia da Serra D’Ossa à Ermida de Nossa Senhora do Monte da Virgem, numa caminhada de 7,7 quilómetros (ida e volta).