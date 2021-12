Sexta-feira Santa

15 de abril (sexta-feira)

Num dos primeiros feriados do ano, é sempre agradável regressar ao passado. Ainda para mais, se está perto de um castelo. Passear de mãos dadas com a História é um excelente plano para miúdos e graúdos aprenderem, enquanto observam os monumentos em seu redor.

Talvez prefira visitar o Castelo de Guimarães, berço de Portugal e local de nascimento do primeiro rei D. Afonso Henriques. Ou até mesmo dar um saltinho ao Castelo de Aljezur, uma jóia escondida do Sul com importantes funções militares. A pensar nos mais radicais, o Castelo de Almourol convida os visitantes a entrar na canoa para admirar as suas fachadas. Está na hora de partir à descoberta!

Dia da Liberdade

25 de abril (segunda-feira)



O Dia da Liberdade merece um plano à altura. No centro do país, há 27 "Aldeias do Xisto", perfeitas para passar um fim de semana prolongado. De Castelo Branco a Coimbra, as montanhas dominam e fornecem as pedras que fazem parte da identidade do território. Aldeias, anteriormente em ruínas, tiram hoje partido da natureza em seu redor, tornando-se num destino turístico de renome.

Águas límpidas, ar puro e quilómetros de percursos pedestres para explorar. A tradição une-se às vistas desafogadas para compor um itinerário que deve ser experienciado, pelo menos, uma vez na vida.

Dia de Portugal e Dia de Santo António



10 de junho (sexta-feira) e 13 de junho (segunda-feira)

Os concelhos que celebram o Dia de Santo António ficam a ganhar na semana do 10 de junho, com um incrível fim de semana de quatro dias. Tal ocasião, pede uma viagem em grande, que até pode muito bem transcender fronteiras.

Mesmo ao lado do nosso país, encontra-se Espanha, com vários destinos à distância de uma viagem de carro. Salamanca é famosa não só pela universidade, mas também pelo centro repleto de marcos históricos. Para os algarvios, Sevilha pode ser uma boa opção para sentir o calor ao compasso de algumas notas de flamenco.

Dia de São João



24 de junho (sexta-feira)

Em homenagem ao Dia de São João, o que não faltam são excelentes programas para aproveitar no Norte do País. Um saltinho até ao Gerês vinha mesmo a calhar! O Parque Nacional da Peneda-Gerês, recortado pelos rios Lima e Cávado, impressiona pela sua beleza quase inalterada pelo Homem. Não é por acaso que é a única área protegida portuguesa a receber a distinção de parque nacional.

Há também muito mais à volta para explorar. As aldeias de Soajo e Lindoso encontram-se a poucos quilómetros do parque, tendo como imagem de marca os famosos espigueiros em granito. Prepare-se para ver o Gerês como nunca o viu antes.

Assunção de Nossa Senhora

15 de agosto (segunda-feira)

Para desfrutar de um fim de semana prolongado com cheirinho a verão, porque não conhecer as praias fluviais espalhadas pelo país? Portugal é um território rico em cursos de água, os grandes protagonistas de paisagens de cortar a respiração.

A Praia Fluvial de Adaúfe, banhada pelo rio Cávado, inclui desportos náuticos e património que vale a pena descobrir. Em Alcanena, a Praia Fluvial dos Olhos D’Água oferece marés calmas para toda a família nadar entre os peixes. Não se esqueça de considerar Reguengos de Monsaraz, cuja praia fluvial convida a mergulhos no Grande Lago Alqueva!