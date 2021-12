Circo no fundo do mar

Braga | espetáculo | até 2 jan.: 17.30h | M/3

O Oceanika Evolution Circus convida-o a viver uma aventura na companhia dos marujos mais destemidos dos sete mares. O Pirata Tragaldabas e o grumete Pedrito embarcam numa jornada em busca do tesouro de Poseidon, Deus dos mares. Entre magníficas paisagens, a poluição mantém-se à espreita enquanto maior inimiga dos oceanos.

Oceanika Evolution Circus / Divulgação

Regresso ao Lago dos Cisnes

Aveiro | espetáculo | 2 jan.: 17h | M/3

A prestigiada companhia de bailado Russian Classical Ballet traz a Aveiro o clássico de Tchaikovsky, o Lago dos Cisnes. Repleto de romantismo e beleza, as portas abrem-se para um mundo de contos de fadas, marcado pela dualidade entre o Cisne Negro e o Cisne Branco. Um espetáculo a não perder, dirigido pela famosa bailarina Evgeniya Bespalova.

Melodias de Ano Novo

Lisboa | concerto | 1 jan.: 11h, 17h | M/6

O Centro Cultural de Belém recebe uma conhecida tradição na abertura do ano. O Concerto de Ano Novo da Metropolitana é a estrela das festividades, com um reportório tocado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. Jovens músicos reavivam obras de compositores de renome, como Strauss, Bernstein, Tchaikovsky e Sibelius, sob a direção de Pedro Neves.

Luzes, rabanadas, ação!

Lisboa | workshop | até 9 jan.: 16h-22h | 6 - 12 anos

No LUMEN hotel, a época festiva pertence às crianças. Até 9 de janeiro, os mais novos podem usufruir do workshop “Luzes, Rabanadas, Ação”, seguido de um jantar em família e uma mostra natalícia de video mapping. Todos estão convidados a provar os resultados desta tarde culinária, que promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.

Por detrás das muralhas

Loulé | passeio | 2.ª a 6.ª: 9h-17.30h, sáb.: 9h-14h, 15h-17h | M/0

O Castelo de Loulé remonta ao domínio árabe na Península Ibérica, tendo sido reconstruído no início do século XIII. O perímetro do castelo nunca parou de crescer desde a sua edificação, colecionando inúmeras histórias. Além das muralhas, as ruínas contam hoje com o Museu Municipal de Arqueologia de Loulé, onde estão expostos fragmentos da Idade do Bronze e de cerâmica romana.