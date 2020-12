A arquiteta Joana Marcelino trabalha em Portugal mas para o mundo. Com as próprias mãos, desenha coleções de mármore e cerâmica para marcas de estatuto internacional, como Lovetiles, Pavigrés ou Pedrantiqua.

Na Biennale Interieur Kortrijk, na Bélgica, ou no Salone Del MobIle, em Milão, já pudemos ver um espelho por si desenhado a pedido de um editor de design belga. Joana Marcelino é, acima de tudo, uma embaixadora do ser português.

Para 2020, há uma evidente necessidade de reinvenção, transformação, criatividade para que o Natal que aí vem, ainda de forma tão incerta, possa chegar de uma forma especial.

No contexto do 100% português e 100% handmade nasce este projeto da Arquiteta Joana Marcelino que traz às mesas portuguesas muita personalidade, traduzido até em novas cores e ambientes que tragam mais tranquilidade.

O projeto do Studio Flores &Cerâmica, traduz-se numa coleção de Pratos para Bolo e Jarras, com arranjos ímpares de flores naturais ou naturais desidratadas que perdurem no tempo.

A cerâmica, design for Joana Marcelino em parceria com a Maria Portugal Terracota, oferece uma variedade de pratos e jarras numa cor branco mate suave facilmente integrável em qualquer look ou mood de cada casa ou empresa.

Studio Flores&Cerâmica é assim a aposta numa decoração especial, que defende a produção nacional, com a assinatura de uma grande arquiteta e da valorização da cerâmica handmade.