Lavatórios curvos, sanitas tecnológicas e móveis modulares. 5 novidades no universo da casa de banho

Avant: uma sanita mais tecnológica e que ocupa menos espaço

Sanita Avant Roca créditos: ©Salva Lopez | Roca

A sanita Avant é uma das novidades que acaba de chegar à família Roca. Apesar de não ser considerada uma smart toilet, esta inclui diferentes componentes inovadores criados exclusivamente pela marca que vão facilitar o dia a dia, como é o caso da tecnologia Rimless® Vortex, um sistema que permite uma limpeza e higienização 360º do interior da sanita com menos ruído, menos salpicos e consumo de água mais eficiente, ou do Supraglaze®, um revestimento suave que repele a sujidade e facilita o processo de limpeza.

Contudo, aquilo que diferencia a Avant – que está disponível em versão suspensa ou de tanque alto - é a facilidade e rapidez com que pode ser instalada em qualquer casa graças ao sistema de cisterna integrado no interior do assento sanitário que vem de revolucionar o mundo das sanitas ao eliminar a necessidade de instalação dos tradicionais tanques de água.

Este conceito traz diferentes vantagens como não haver necessidade de obras de grande relevo, ocupar menos espaço após a instalação e permitir a criação de um espaço esteticamente mais apelativo e clean.

Ona: uma coleção marcada pela ousadia do preto mate

Coleção Ona Roca créditos: Roca divulgação

Em 2025 a Ona quer fazê-lo sair da sua zona de conforto na hora de escolher a cor das porcelanas e acessórios do seu WC. Lançada em 2022, esta coleção bestseller tenta trazer a beleza do mediterrâneo para dentro de casa através de peças com linhas mais clean, suaves e arredondadas. A marca que, sempre usou o branco, incorporou pela primeira vez a tonalidade preta numa gama completa de casa de banho.

Aqui vai encontrar sanitas, bidés e lavatórios que podem ser complementados por uma vasta gama de acessórios, como é o caso de torneiras, chuveiros ou toalheiros elétricos. Ainda que esta seja uma linha bastante simples, o acabamento mate confere um ar mais moderno ao espaço de banho.

É de destacar que esta coleção contempla lavatórios em Fineceramic®, um material inovador que está entre as mais recentes apostas da marca e que, comparativamente com a porcelana tradicional, confere mais leveza e mais resistência a este tipo de peças.

Ohtake: para quem quer lavatórios e banheiras com design

Lavatório Ohtake Roca créditos: ©Salva Lopez | Roca

A arquitetura e o design, que desde sempre fizeram fazem parte do ADN da marca, podem ser constatados na gama Ohtake. Lançada em 2018 em colaboração com o falecido arquiteto brasileiro Ruy Ohtake, esta coleção de lavatórios destaca-se pelo seu formato irreverente e assimétrico, onde as suas curvas e formas onduladas conseguem adicionar um toque de elegância e design a qualquer espaço. Esta temporada, os premiados lavatórios de Fineceramic® renascem com um visual mais moderno e são relançados em tonalidades arrojadas, como laranja terracota, que vão trazer mais cor e dinamismo.

Ainda que as bases de duche sejam bastante populares, as banheiras têm vindo a ganhar espaço no mundo Roca. Exemplo disso é a banheira Ohtake desenhada por Rodrigo Ohtake e que, desde 2022, tem dado continuidade ao legado do pai. Em comparação com os modelos convencionais, esta novidade destaca-se pelas suas dimensões mais reduzidas e por incorporar um pequeno degrau interior que lhe permite sentar e relaxar durante o banho.

Este modelo é feito em Stonex®, um material desenvolvido especialmente para as bases de duche e banheiras, que é conhecido pelas suas propriedades antiderrapantes. Aquilo que o distingue é a sua suavidade ao toque, proporcionando uma maior sensação de conforto durante a utilização.

Móvel Verso: uma solução personalizada para pôr o seu WC em ordem

Móvel Verso Roca créditos: ©Salva Lopez | Roca

De forma a dar aos seus clientes a possibilidade de criar aquela que é a sua casa de banho de sonho, a Roca sentiu a necessidade de criar algo mais personalizado neste segmento. Assim nasceu o móvel Verso.

Este é apresentado com um sistema modular onde é possível conjugar vários módulos base e auxiliares de acordo com as suas necessidades de arrumação. Gavetas, prateleiras, armários com portas ou interior com aberturas estão entre as várias combinações possíveis e que vão permitir otimizar este espaço à sua maneira.

Disponível em acabamentos de madeira ou cores sólidas, o movel Verso é finalizado com a incorporação do lavatório, tampo e acessórios que mais se adequam ao seu estilo decorativo. De forma a adicionar mais conforto e funcionalidade, pode ainda adicionar algum tipo de iluminação ou organizador de interior. Esta nova solução de casa de banho permite criar combinações distintas que podem ser atualizadas e modificadas ao longo do tempo.

Tura: uma parceria que junta arquitetura e sustentabilidade

Coleção Tura Roca créditos: Roca divulgação

Na Roca Barcelona Gallery foi possível conhecer a mais recente colaboração com Andreu Carulla. A Tura é uma coleção completa de casa de banho onde o designer presta homenagem aos edifícios e à arquitetura única de Barcelona que surgem reinterpretados nas suas criações.

Sob o mote “Inspirada pela arquitetura”, esta parceria prima pela simplicidade e onde diferentes formas geométricas, texturas e materiais brincam entre si. De todas as criações apresentadas destacam-se os lavatórios de porcelana retangulares e quadrados, cuja oferta consegue incluir tanto soluções mais compactas, de grande dimensão ou assimétricas.

Já os móveis de casa de banho Tura - que estão disponíveis em terracota, cinzento, branco e olmo claro - podem ser personalizados ao gosto do cliente, permitindo alternar entre gavetas ou prateleiras consoante o efeito desejado. Em termos de materiais é de destacar a utilização de madeira proveniente de florestas certificadas pelo Forest Stewardship Council e a gama de acessórios de casa de banho, que inclui duas caixas de diferentes tamanhos, ser fabricada em feltro PET e cortiça reciclada.